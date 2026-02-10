Stray Kids、韓国で6度目の公式ファンミ開催決定！愛らしいポスター公開、オンライン中継も | RBB TODAY

ボーイズグループ Stray Kidsが、来る3月と4月の2週間にわたり、6度目となる公式ファンミーティング「STAY in Our Little House」を開催する。

去る2月9日、所属事務所JYPエンターテインメントは、Stray Kidsの公式SNSを通じて、6度目の公式ファンミーティング「Stray Kids 6TH FANMEETING ‘STAY in Our Little House’」の開催を発表した。

これによると、Stray Kidsは3月28～29日、4月4～5日の全4回、仁川（インチョン）インスパイアアリーナでファンミーティングを開催し、STAY（Stray Kidsのファンネーム）と対面する。

各週の最終日である3月29日と4月5日には、Beyond LIVEを通じたオンライン有料生中継も行われる。

これとともに公開された集合ポスターでは、Stray Kidsが心地良いアジトへとSTAYを招待している。大きな布や家具を使って作られた居心地の良い空間の前で、8人のメンバーが寄り添いながら明るい笑顔を見せており、公演タイトルの通り「自分たちだけの小さな家」でファンとともに作り上げる新しい思い出への期待を高めた。

Stray Kidsはファンミーティングの度に特色あるテーマや、エネルギー溢れるパフォーマンス、STAYと楽しむ多彩なコーナーなどで、満足感を高めてきた。

STAYの大きな愛により、“グローバルトップアーティスト”として最高の成果を出している彼らは、デビュー8周年を迎える今回のファンミーティングでも、多岐にわたる活躍でファンへの愛を伝える。

なお、ファンミーティングの詳細は後日、公式SNSを通じて確認できるようになる予定だ。

