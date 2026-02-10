SEVENTEEN・ドギョム×スングァン、日本で快挙！1stミニAL『Serenade』がレコード協会「ゴールド」認証獲得 | RBB TODAY

SEVENTEENのドギョム×スングァンが、日本でまた一つ記録を積み重ねた。

2月10日、日本レコード協会によると、ドギョム×スングァンの1stミニアルバム『Serenade』が、1月度基準でゴールドディスクの「ゴールド」認証を受けた。

日本レコード協会は、毎月の累計出荷枚数を基準に、ゴールド（10万枚）、プラチナ（25万枚）、ダブル・プラチナ（50万枚）などに区分し、ゴールドディスク認証を付与している。

これにより、SEVENTEENはユニットとして通算3回目のゴールドディスク認証を獲得した。

これまでに、ジョンハン×ウォヌの1stシングル『THIS MAN』、エスクプス×ミンギュの1stミニアルバム『HYPE VIBES』も「ゴールド」認証を受けている。グループとしては、シングルを含め計18枚のゴールドディスク認証アルバムを保有している。

『Serenade』は、日本発売当日だけで約10万枚近くを売り上げ、オリコン「デイリーアルバムランキング」（1月22日付）で首位に直行した。最近でも同チャート1位（2月5日付）に再登場し、冷めない人気を示している。

タイトル曲『Blue』も日本で多くの支持を集めている。同曲は1月26日、日本Spotifyの「デイリー・バイラル・ソング」で1位に初登場し、6日間にわたって首位を守った。パフォーマンス重視のK-POP市場において、正統派バラードで成し遂げた異例の成果だ。

さらに『Blue』は、さまざまなジャンルのアーティストが参加したボーカルチャレンジを追い風に、ロングヒットを続けている。ファン参加型のデュエットチャレンジに加え、誰もが経験したことのある別れのシーンに『Blue』を挿入したショート動画が相次いで反響を呼び、YouTube韓国の最新「週間ショーツ人気曲」（集計期間：1月30日～2月5日）でも上位にランクインしている。

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。

