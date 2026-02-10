綾瀬はるかとの熱愛説で話題を集めた韓国俳優、田舎の美容師に転落？ ギャップある姿に反響 | RBB TODAY

綾瀬はるかと熱愛説が浮上したことでも知られる俳優ノ・ミヌが、田舎町の美容師へとサプライズ変身を遂げた。

2月9日に放送された韓国KBSの番組『6時、私の故郷』（原題）では、ノ・ミヌが青年会長のソン・ホンスとともに、京畿道・利川市チョウプ1里を訪れ、旧正月を前にしたボランティア活動に取り組む様子が描かれた。

【写真】綾瀬はるかと熱愛説…ノ・ミヌとは誰？

この日、利川市ボランティアセンターのボランティア団も加わり、現場は小さな美容室へと様変わりした。

最初の客は、髪の毛が少ない里長。簡単ではない状況のなかでも、ソン・ホンスのさっぱりとしたカットと、ノ・ミヌの繊細なスタイリングが加わり、満足のいく“変身”が完成した。

特にノ・ミヌは、ほとんど髪のない高齢者に対しても、豊かに見えるヘアスタイルを演出して感嘆を呼び、爽快な頭皮マッサージまで加えたことで、一気に「ゴッドハンド」の呼び名を得た。

（画像＝KBS）ノ・ミヌ

ボランティアはこれで終わりではなかった。白髪染めを終えた高齢者のお願いで、2人は唐辛子畑へ。果てしなく続く畑でも、ソン・ホンスは鎌で草刈りを、ノ・ミヌは紐の整理を担当し、抜群のチームワークを見せた。

作業中、ソン・ホンスが「若奥さん、すごくきれいだね」と声をかけると、ノ・ミヌは髪をかき上げて“若奥さんモード”で応じ、笑いを誘った。

華やかなステージではなく、どこか懐かしい田舎町で汗を流したノ・ミヌのギャップのある魅力が、視聴者の心をつかんだ。

（記事提供＝OSEN）

◇ノ・ミヌ プロフィール

1986年5月29日生まれ、韓国ソウル出身。X JAPANのYOSHIKIがプロデュースした4人組ロックバンド「TRAX」のドラマーとして、2004年7月にデビュー。当時の名前は「Rose」。2006年に脱退し、2008年の映画『霜花店』で俳優デビュー。『バトル・オーシャン海上決戦』（2014年）、ドラマ『パスタ～恋が出来るまで～』（2010年）、『僕の彼女は九尾狐』（2010年）、『フルハウスTAKE2』（2012年）などに出演した。2020年7月、日本の女優・綾瀬はるかとの熱愛説が浮上したが、「事実ではない」と否定した。

