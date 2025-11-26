 令和のグラビアクイーン・沢口愛華、オール水着ムック表紙に登場！魅惑的なグラマラスボディ披露 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

令和のグラビアクイーン・沢口愛華、オール水着ムック表紙に登場！魅惑的なグラマラスボディ披露

エンタメ グラビア
注目記事
『ENTAME 36℃』vol.02 通常版　セブンネット限定沢口愛華ポストカード　撮影◎藤本和典
  • 『ENTAME 36℃』vol.02 通常版　セブンネット限定沢口愛華ポストカード　撮影◎藤本和典
  • 『ENTAME 36℃』vol.02 通常版　沢口愛華　撮影◎藤本和典
  • 『ENTAME 36℃』vol.02 特別版　北野瑠華　撮影◎青山裕企
  • 『ENTAME 36℃』vol.02 特別版　セブンネット限定北野瑠華ブロマイド（2種からランダム1枚）　撮影◎青山裕企
  • 『ENTAME 36℃』vol.02 特別版　セブンネット限定北野瑠華ブロマイド（2種からランダム1枚）　撮影◎青山裕企
  • 『ENTAME 36℃』vol.02 通常版裏表紙　北野瑠華　撮影◎青山裕企
  • 『ENTAME 36℃』vol.02 特別版裏表紙　沢口愛華　撮影◎藤本和典

　26日、「あのコの体温を届ける」をコンセプトにしたオール水着・グラビアマガジン『ENTAME 36℃』（徳間書店）Vol.02が発売された。

『ENTAME 36℃』vol.02 通常版　沢口愛華　撮影◎藤本和典
『ENTAME 36℃』vol.02 特別版裏表紙　沢口愛華　撮影◎藤本和典

ＥＮＴＡＭＥ３６℃　ｖｏｌ．０２
￥1,870
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ＥＮＴＡＭＥ３６℃　ｖｏｌ．０２特別版
￥1,870
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

　表紙・巻頭を飾るのは「グラビア女王」沢口愛華だ。表紙は東京・蒲田の温泉旅館で撮影され、お風呂場での湯船カットでは水と戯れる無邪気な一面を、和室での黒水着では反対に、しっとりとした大人っぽい一面を見せている。また、ワンピース水着では幻想的な雰囲気の中撮影され、女王・沢口の様々な一面が見られるグラビアに仕上がっている。

『ENTAME 36℃』vol.02 特別版　北野瑠華　撮影◎青山裕企
『ENTAME 36℃』vol.02 通常版裏表紙　北野瑠華　撮影◎青山裕企

　同誌はネット限定で発売される「特別版」も刊行。「特別版」表紙には北野瑠華が登場している。昨年発売した1st写真集『触れて、みる？』（白夜書房）がスマッシュヒットし、一気にグラビア界のど真ん中に躍り出た北野が今回は制服姿で登場。写真家・青山裕企氏のライフワークとも言えるシリーズ「SCHOOLGIRL COMPLEX」とのコラボグラビアで、学生時代の残響のような幻想的なグラビアを展開している。

　同号ではそのほかにも、小池里奈、沢美沙樹、山岡聖怜、あゆの、鈴木Mob.が登場する。

『ENTAME 36℃』vol.02 特別版　セブンネット限定北野瑠華ブロマイド（2種からランダム1枚）　撮影◎青山裕企

　また、沢口愛華の通常版、北野瑠華の特別版ともにセブンネット限定で特典付きver.も販売。通常版には沢口愛華のポストカードが、特別版には北野瑠華のL版ブロマイド（2種からランダム1枚）がそれぞれ1枚ついてくる。


令和のグラビアクイーン・沢口愛華、グラマラスな“極上ボディ”を大胆披露！ | RBB TODAY
画像
沢口愛華の初グラビア掲載や写真集情報、他アイドル・女優の写真集・インタビュー内容と限定特典を紹介。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/28/238702.html続きを読む »

元SKE48・北野瑠華、脱ぎかけ水着の大胆ショット！2nd写真集が発売決定 | RBB TODAY
画像
元SKE48北野瑠華の2nd写真集が長崎五島列島で撮影され、2025年12月に発売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/20/239860.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top