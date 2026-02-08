TWICE・モモ、ボリューミーさ際立つピチピチ衣装に視線釘付け！上目遣いSHOTに「心臓やられる」 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバー、モモが“冬の妖精”に変身した。

去る2月7日、モモは自身のインスタグラムを更新。

【写真】ほぼ丸見え…モモのランジェリー衣装

キャプションには「USJ MISAMO」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、モモが所属するTWICEの日本人メンバーによるユニットMISAMOとユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスペシャルイベント「ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト」に出演したときの裏側を捉えたものである。2月6日、同イベントは成功裏に開催された。

（写真＝モモInstagram）

写真のなかのモモは、白色のファーのディテールと水色と銀色の冬らしい装飾が際立つ衣装に身を包んだ。ブラウンのミディアムヘアを下ろした彼女は、可愛らしさでいっぱいだ。

投稿を目にしたファンからは、「白い天使」「ビジュ良すぎる」「心臓がやられる」といった反応が寄せられていた。

なお、モモが所属するMISAMOは、2月4日に日本1stアルバム『PLAY』をリリースした。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

