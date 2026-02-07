2人とも公開恋愛中！少女時代・スヨン＆ティファニー、東京ディズニーシーを満喫「え？待って」 | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代のメンバー、スヨンとティファニーが変わらぬ美貌を披露した。

去る2月6日、スヨンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「人生良い感じ」という文章とともに、写真と動画を投稿した。

公開された写真には、スヨンとティファニーが東京ディズニーシーを楽しむ様子が捉えられている。2人は可愛いキャラクターの帽子を被り、仲良く鏡を使って自撮りをしたり、さまざまなフォトスポットでポーズを取ったりした。

（写真＝スヨンInstagram）

2枚目：左からティファニー、スヨン

2人は暖かく気楽な“旅コーデ”を披露し、愛らしい雰囲気を醸し出した。20代のような若々しいビジュアルを見せ、視線を釘付けにした。

なお、スヨンは俳優チョン・ギョンホと交際13年目で、韓国芸能界を代表する“長寿カップル”としての地位を確立している。

また、ティファニーは2025年12月、俳優ピョン・ヨハンと結婚を前提に交際中であると明かし、話題となった。

◇スヨン プロフィール

1990年2月10日生まれ、本名チェ・スヨン。2002年に高橋麻里奈とのデュオroute0で日本デビューした。デュオ解散後、2007年に少女時代のメンバーとして韓国デビューを果たす。グループ内では最高身長（172cm）。少女時代の活動当時から女優業にチャレンジし、2014年のドラマ『私の人生の春の日』で連ドラ初ヒロインを演じた。主な出演作は映画『デッドエンドの思い出』『ガール・コップス』、ドラマ『今日、妻やめます～偽りの家族～』『ザ・プロファイラー ～見た通りに話せ～』『それでも僕らは走り続ける』など。2014年1月、「昨年から関係が発展した」と7歳年上の俳優チョン・ギョンホとの交際を認めた。

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。

