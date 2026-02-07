「1月オワリ、2月ハジメ」BTS・V、日本語投稿にハマる？愛らしい日常と驚きの“リスニング年齢”に注目 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、Vが個性的な音楽の趣味と素朴な冬の日常を公開した。

2月7日、Vは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「1月オワリ（オアリ）、2月ハジメ」という文章とともに、複数枚の写真と動画を投稿した。ハングル表記で日本語のキャプションを付けながら、1月を締めくくり、2月を新たに始める心構えを示していると解釈できる。

最も目を引いたのは、Spotifyの「リスニング年齢」の結果を表示した画面だ。その写真には、Vのリスニング年齢が「82歳」と出ており、「1950年代後半の音楽に夢中ですね。あなたのプレイリストには歴史が詰まっていますね」という説明が付け加えられている。

普段からジャズとオールドポップに対する特別な愛情を示してきたVの好みが再び露わになった結果である。

（写真＝V Instagram）

また、同時に公開された写真には、Vの素朴な日常がたっぷりと捉えられた。彼は知人と一緒に夜の街を散歩し、屋台のたい焼きをくわえて、茶目っ気のある表情を見せるたかと思えば、韓国おでんのスープを飲みながら、冬の浪漫を楽しむ姿が見られた。

特に、黒いコートに角縁眼鏡とチェック柄のマフラーを合わせた洗練されたファッションは、ファンをときめかせた。

なお、Vが所属するBTSは、来る3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』でカムバック予定だ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

