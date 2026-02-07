「まだ早いってば」大物俳優ハ・ジョンウ、お祝いコメントに自ら返信…熱愛認めるも結婚は否定 | RBB TODAY

俳優ハ・ジョンウが交際を認めたなか、浮上した“結婚説”について自ら口を開き、関心を集めている。

去る2月6日、ハ・ジョンウは自身のSNSに「溶接用ゴーグル」という短い文章とともに、写真を投稿した。

公開された写真には、tvNの新ドラマ『韓国でビルオーナーになる方法』（原題）の本読みに参加したハ・ジョンウの姿が写っている。これは、女優兼インフルエンサーのチャ・ジョンウォンとの交際や、7月の結婚説が浮上した後、初めて投稿されたものだ。

投稿には、結婚を祝うコメントが続き、ハ・ジョンウはファンに返信した。彼は、「結婚おめでとうございます」「新郎おめでとう」というコメントに対し、「まだ早いです」「ですから、まだ待ってみないといけません」と答えた。

また、「結婚しないで」というコメントには、「式場に入るまでわかりません」と返し、結婚説に関する憶測に線引きをした。

ハ・ジョンウ

あるファンの「ジョンウさんを手放すべきですか？」というコメントに対し、「つかまっていたことあるんですか？」と機転の利いた返しをして、笑いを誘った。

2月4日、ハ・ジョンウの所属事務所ワークハウスカンパニーは、「結婚を前提に交際中の彼女がいるのは事実だが、結婚に関して確定したことはない」と結婚説を否定した。

その後、交際相手がチャ・ジョンウォンであることが明らかになり、チャ・ジョンウォンの所属事務所サラムエンターテインメントも「交際はしているが、結婚はしていない」とコメントした。

なお、ハ・ジョンウは、来る3月14日に韓国でtvNドラマ『韓国でビルオーナーになる方法』の放送を控えている。

