くりえみ、ミニスカ＋メガネのかわいい系ショットにファン「美しい天使」 | RBB TODAY

タレントでクリエイターのくりえみが17日、自身のInstagramを更新。ミニスカートにメガネを合わせた可愛い最新ショットを公開した。
投稿された写真では、白のふわふわニットにグレーのミニスカート、ロングソックスを合わせた“王道かわいい”スタイルを披露。ガラス越しの光が差し込むソファ席で脚を組み、柔らかな表情を浮かべる姿を披露した。
くりえみは「Good morning 最近は会社に関する取材を受けることも多いので、また記事が出たらお知らせさせてね」とコメント。先月6日にはOpenAI社の動画SNS「Sora」において、肖像をパブリック利用解禁するなど、ビジネス面での露出が増えているくりえみ。今回の投稿で改めてビジネス面での活躍の広がりも伺わせた。この投稿にファンからは「美しい天使」「可愛い感じ」「アイドルみたい」「とっても愛らしくて可愛い」などのコメントが寄せられている。
