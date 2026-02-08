“トップスターの登竜門”　『ミュージックバンク』の新MCはキム・ジェウォン＆iznaバン・ジミン | RBB TODAY

韓国KBSの音楽番組『ミュージックバンク』の新しい番組MCが決定した。

“トップスターの登竜門”と呼ばれるMCの座に選ばれたのは、俳優キム・ジェウォンとizna（イズナ）のバン・ジミンだ。

第39代“銀行長”（＝番組MC）を務めていた俳優ムン・サンミンとILLIT・ミンジュの後任として、2月27日の放送回から進行を担当する予定だ。

『ミュージックバンク』は、1998年にスタートした韓国を代表する音楽番組で、番組MCを務める男女は、後にスターへと成長することで知られる。

男性では、リュ・シウォン、キム・スンヒョン、チソン、ナムグン・ミン、チ・ヒョヌ、カン・ギョンジュン、ソン・ジュンギ、パク・ソジュン、パク・ボゴム、イ・ジャンウ、ソンフン、イ・チェミン、ムン・サンミンらが新人時代にMCを務め、知名度を高めてきた。

女性MCも、Red Velvet・アイリーン、LABOUM・ソルビン、LOVELYZ・ケイ、OH MY GIRL・アリン、IVE・ウォニョン、LE SSERAFIM・ウンチェ、ILLIT・ミンジュらが務めてきた。

新たにMCを務めることになった俳優キム・ジェウォンは、ドラマ『ヒエラルキー』『オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-』『ウンジュンとサンヨン』などを通じて高い演技力はもちろん、身長188cmの抜群のスタイルと爽やかなビジュアルで注目を集めてきた。

2025年にはKBSのバラエティ番組『行く情、来る情 イ・ミンジョン』で初のレギュラー出演に挑戦し、飾らない率直な魅力で話題に。2025年KBS芸能大賞の「ベストエンターテイナー賞」を受賞したほか、今年4月放送予定のドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3で、新たな魅力を見せることが期待されている。

iznaのバン・ジミンは、2024年11月のデビューと同時に安定した歌声と高いダンススキルで注目を浴びたほか、「センター確定のビジュアル」と称されるほど、はっきりとした目鼻立ちと高身長、完璧なプロポーションで話題を集めた。

特に、K-POP第5世代ガールズグループの「イバンウォン（イアン＋バン・ジミン＋ウォンヒ）」と呼ばれるビジュアルラインの一人として世界中のK-POPファンの関心を集め、グローバルルーキーとして成長を続けている。2025年にはiznaの楽曲『Mamma Mia』で『ミュージックバンク』1位を獲得し、勢いのあるグループであることを証明した。

抜群のビジュアルを誇る2人が、“トップスターの登竜門”と呼ばれる『ミュージックバンク』でどのようなシナジーを生み出すのか、期待が高まっている。

『ミュージックバンク』は、毎週金曜17時5分から生放送される。

◇バン・ジミン プロフィール

2005年5月8日生まれ。2010年、5歳でリトルモデル選抜大会の幼稚園部門1位に輝き、幼少期にはドラマ『グッド・ドクター』『リメンバー～記憶の彼方へ～』などに子役として出演。2018年、中学1年生で練習生に。2023年のオーディション番組『R U Next?』では惜しくもデビューを逃したが、翌年の『I-LAND2 : N/a』で最終2位となり、2024年11月にiznaのメンバーとしてデビューした。

