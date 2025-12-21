43歳・冨永愛、妊娠を発表！お相手は4歳年下俳優・山本一賢 | RBB TODAY

モデルの冨永愛が20日、自身のインスタグラムを更新し、妊娠を発表した。お相手は俳優の山本一賢。

冨永は投稿で、山本との間に「新しい命を授かりました」と報告。戸惑いや不安もある中で、長男・章胤（第1子）に支えられながら日々を過ごしていることを明かした。発表のタイミングについては、「年齢のこと、また体調が安定しない時期が続いていたこともあり、これまで限られた方々にのみお伝えしてまいりました」と説明。続けて「さまざまな場面でお気遣いをいただくことも多くなり、このような形で皆さまにご報告させていただくことにいたしました」と発表に至った経緯を明かした。今後については「静かに、温かく見守って」ほしいと呼びかけている。

冨永は1982年生まれ、神奈川県出身の43歳。15歳でモデル活動を始め、17歳でニューヨークコレクションにてランウェイデビューし、以降は国内外で活躍してきた。2004年にパリ在住の日本人男性と結婚し、翌2005年3月に長男を出産。2009年4月に離婚を発表した。近年はモデル業に加え、俳優としても活動の幅を広げ、TBS日曜劇場『グランメゾン東京』（2019年）や、NHKドラマ10『大奥』（2023年）で徳川吉宗役を務めた。

山本は1986年生まれ、東京都出身の39歳。2018年から俳優活動を開始し、小島央大監督の映画『JOINT』（2021年）で主演を務めデビュー。その後、韓国映画『警官の血（The Policeman’s Lineage）』（2022年）などの映画に出演している。