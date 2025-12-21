 43歳・冨永愛、妊娠を発表！お相手は4歳年下俳優・山本一賢 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

43歳・冨永愛、妊娠を発表！お相手は4歳年下俳優・山本一賢

エンタメ ブログ
注目記事
冨永愛【撮影：小宮山あきの】
  • 冨永愛【撮影：小宮山あきの】

　モデルの冨永愛が20日、自身のインスタグラムを更新し、妊娠を発表した。お相手は俳優の山本一賢。


冨永 愛　新・幸福論　生きたいように生きる
￥1,584
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
冨永愛　美の法則
￥1,485
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　冨永は投稿で、山本との間に「新しい命を授かりました」と報告。戸惑いや不安もある中で、長男・章胤（第1子）に支えられながら日々を過ごしていることを明かした。発表のタイミングについては、「年齢のこと、また体調が安定しない時期が続いていたこともあり、これまで限られた方々にのみお伝えしてまいりました」と説明。続けて「さまざまな場面でお気遣いをいただくことも多くなり、このような形で皆さまにご報告させていただくことにいたしました」と発表に至った経緯を明かした。今後については「静かに、温かく見守って」ほしいと呼びかけている。

　冨永は1982年生まれ、神奈川県出身の43歳。15歳でモデル活動を始め、17歳でニューヨークコレクションにてランウェイデビューし、以降は国内外で活躍してきた。2004年にパリ在住の日本人男性と結婚し、翌2005年3月に長男を出産。2009年4月に離婚を発表した。近年はモデル業に加え、俳優としても活動の幅を広げ、TBS日曜劇場『グランメゾン東京』（2019年）や、NHKドラマ10『大奥』（2023年）で徳川吉宗役を務めた。

　山本は1986年生まれ、東京都出身の39歳。2018年から俳優活動を開始し、小島央大監督の映画『JOINT』（2021年）で主演を務めデビュー。その後、韓国映画『警官の血（The Policeman’s Lineage）』（2022年）などの映画に出演している。


「生きたいように生きればいい」　冨永愛の最新エッセイが発売 | RBB TODAY
画像
　冨永愛の最新エッセイ本『冨永愛　新・幸福論　生きたいように生きる』が、主婦の友社より6月28日に発売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/05/17/220078.html続きを読む »

冨永愛、3年間の芸能活動休業を語る!「息子と過ごせた貴重な時間でした」 | RBB TODAY
画像
モデルの冨永愛が11日、都内で行われた「2018年フォーエバーマーク賞」授賞式に出席した。
https://www.rbbtoday.com/article/2018/09/11/163498.html続きを読む »
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

芸能人の結婚・出産・離婚

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top