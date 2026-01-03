秋山成勲の妻SHIHO、BLACKPINKメンバーに遭遇！美女同士の2SHOTが話題、ちゃん付けも【PHOTO】 | RBB TODAY

モデルSHIHOが、ガールズグループBLACKPINKのジスとの特別な対面を公開した。

1月3日、SHIHOは自身のSNSを通じて、ソウル清潭洞（チョンダムドン）のある美容院で偶然会ったジスと一緒に撮った写真を投稿した。

公開された写真のなかの2人は、仲良くポーズを取りながらカメラに向かって明るい笑みを浮かべている。

SHIHOは、写真とともに「お誕生日おめでとう。朝からBLACKPINKのジスちゃんにばったり」という文章を付け加えた。

特に、「素敵なお誕生日になりますように」とジスの誕生日を祝う優しい一面を見せた。1月3日はジスの誕生日で、2人の偶然の出会いとお祝いのメッセージが温かい雰囲気を醸し出している。

（写真＝SHIHO Instagram）左からSHIHO、ジス

写真の中のSHIHOは、白色のニットを着用して華やかな魅力を見せ、ジスはストライプシャツに黒色のベストを合わせて洗練されたスタイルを披露した。国と世代を超えた2人の美女の対面にファンは驚きと喜びを同時に表している。

なお、矢野志保は格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）と結婚し、娘のサランちゃんを産み、韓国と日本を行き来しながら活発な活動を続けている。

一方、誕生日を迎えたジスは、グループ活動のほか、映画やドラマに出演し、女優として活動領域を広げている。

■【写真】本当に50代手前？SHIHOの美しすぎるアンダーウェア姿

■【写真】SHIHOとサランちゃん、大胆な“素肌2SHOT”

■【写真】BTS、BLACKPINKと…SHIHOの華麗すぎる交遊録