『紅白』不参加のaespa・ニンニン、ばっさりと切られた髪が話題…自由奔放な魅力披露【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループaespaのメンバー、ニンニンがボブに変身した近況を公開した。

ニンニンは最近、自身のSNSに「2026：endless inspiration」という文章とともに複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ポラロイド写真を中心とした構図で、ベッドの上に置かれた写真と本、シルエットの一部がともに盛り込まれた。

特に目を引いたのは、ニンニンのヘアスタイルの変化だ。従来のロングヘアの代わりに、あごのラインに合わせて切られた黒髪のボブで“イメチェン”した。前髪も眉毛の上まで切られ、以前とは違う雰囲気を醸し出している。

（写真＝ニンニンInstagram）

ニンニンは白いTシャツ姿でカメラを見つめながらシンプルなスタイルを完成させた。これといった装飾がなくても、ボブだけではっきりと変わった印象を残した。

写真が公開されると、ファンは「ショートカットがとてもよく似合う」「イメージががらりと変わった」「雑誌のようだ」といった反応を見せ、熱い関心を示した。

なお、ニンニンはaespaのメンバーとして活動を続けている。

aespaは『NHK紅白歌合戦』への初出場が決まったが、オンラインの反対署名が14万件を超えるなど、日本国内で波紋が広がった。過去にニンニンが“きのこ雲”を想起させるランプの画像をSNSに投稿していたことが、改めて問題視されたためだ。しかし、12月29日、所属事務所は「ニンニンは病院でインフルエンザ感染の診断を受け、休養を勧められた」として、ニンニンの欠場を知らせた。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgという抜群のスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

