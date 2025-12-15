SHINee・ミンホ、単独ファンミで新曲初公開！本日（15日）ソロシングル『TEMPO』リリース | RBB TODAY

SHINeeのミンホが、ソロファンミーティングで新曲を初披露した。

ミンホは12月13日・14日の2日間、ソウル・高麗大学ファジョン体育館で単独ファンミーティング「2025 BEST CHOI's MINHO 'Our Movie'」を開催した。最終日の公演はグローバルプラットフォーム「Beyond LIVE」などを通じて生中継され、アメリカ・イギリス・ドイツ・メキシコ・アルゼンチン・オーストラリア・日本・台湾・シンガポールなど世界各地のファンがリアルタイムで参加した。

（写真＝SMエンターテインメント）ミンホ

今回のファンミーティングは「Our Movie」という公演名にふさわしく、映画館で本編上映前に流れるプロダクションロゴやマナー案内映像を思わせるオープニングVCRで幕を開け、メインステージとセンターステージをレッドカーペットでつなぐ演出により、映画の世界観を強調した。さらに、ファン投票によって展開が変わる演技コーナーや、制限時間内にミッションに挑戦する企画、ファンからの質問に答えるトークコーナーなど、多彩なプログラムで会場を盛り上げた。

（写真＝SMエンターテインメント）ミンホ

ミンホは『CALL BACK』『Affection』『Round Kick』をはじめ、日本リリース曲『Romeo and Juliet』、客席を駆け巡りながらファンと近い距離で歌唱した『Stay for a night』など、多彩なソロ曲を披露。さらに、Deli Spice『告白』のカバーを披露し、感性的な歌声を届けた。中でも注目を集めたのは、新曲『TEMPO』の初パフォーマンスだ。相手のペースに合わせて距離を縮めていくという歌詞が印象的で、余裕のあるムードが会場を包み込んだ。

（写真＝SMエンターテインメント）ミンホ

また、ファンからは、ミンホの誕生日である12月9日や、今回のファンミーティングのコンセプトにちなんだスローガンイベントが行われた。また、ミンホの初ソロ曲『I'm Home』と『Stay for a night』の大合唱やスマートフォンのライトで会場を照らすサプライズ演出などを心温まる場面が続き、ミンホは「今日が皆さんの心のどこかで幸せな思い出になってほしい」と感謝の気持ちを伝えた。

なお、本日（15日）午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされるミンホの新シングル『TEMPO』は、タイトル曲『TEMPO』とカップリング曲『You’re Right』の全2曲が収録されている。 タイトル曲のMVでは、感情のスピードが制御できなくなったミンホが、時空の歪んだ都会を走る“ランナー”として描かれており、YouTubeのSMTOWN公式チャンネルなどを通じて同時公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ミンホ プロフィール

1991年12月9日生まれ。本名チェ・ミンホ。2008年にSHINeeのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインラッパーとボーカルを担当しており、俳優としても活躍。『メディカルトップチーム』『花郎＜ファラン＞』『ユミの細胞たち』といったドラマに出演し、アーティストにとどまらない人気を博している。実父はプロサッカーKリーグ2の忠北清州FCを率いるチェ・ユンギョム監督。ミンホ自身も芸能界屈指の万能スポーツマンとして知られ、K-POPアイドルが各種スポーツで競う類のバラエティ番組では毎回圧倒的な存在感を放っている。

■【写真】ミンホ、飲酒量で唯一負けた衝撃の相手とは？

■【写真】ミンホ、“バキバキ”腹筋公開

■【注目】五輪・ドラマ・演劇…多方面で引っ張りだこのミンホ