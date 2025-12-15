「原宿でスカウトされました」南明奈36歳の発言に松岡昌宏「見る目ありますね」 | RBB TODAY

13日放送の『二軒目どうする？～ツマミのハナシ～』（テレビ東京）にタレントの南明奈が出演。南明奈と気づかれず、原宿で芸能スカウトをされたことを明かした。

2001年、小学6年生の時のスカウトがきっかけで芸能界入りした南。博多大吉が「小学生のときスカウトされたんですよね」と尋ねると、南は「そうなんです。すごい王道でラフォーレ原宿の前で」と当時の状況を明かした。博多大吉が「スカウトされたらいいな、みたいな気持ちはあった？」と聞くと、南は「全くなかったです」と回答。母親がロックバンド「LINDBERG」のライブチケットを買いに行ったのに同行した際、偶然声をかけられたという。

その日、南は3社からスカウトがあったことを告白。この話を聞いた松岡昌宏が「1日で！？そんなことある？」と驚くと、南は「あります。この間もされましたよ、原宿で」と語った。メガネとマスクをした状態で原宿を歩いていると、男性から「すみません、芸能って興味ありますか」と声をかけられたという。南は自身が南明奈とは明かさず「ごめんなさい、（興味）ないです」と断った。

この話を聞いた松岡は南にスカウトした男性に対し「見る目ありますね」と感心し、博多大吉も「なんか輝いてるって思ったんだろうね」とうなずいていた。