パク・ソジュンとの熱愛説否定せず　“登録者159万人”xooosの可愛らしい日常に注目 | RBB TODAY

登録者数159万人を誇るユーチューバー／歌手のxooos（31、本名キム・スヨン）が、素朴で肩の力が抜けた姿を披露した。

xooosは最近、自身のSNSを通じて飾らない日常を公開。多くのフォロワーが注目するユーチューブでの姿とはまた違い、時間の流れの中にふっと身を置いたような、気負いのない落ち着いた印象を与えている。

さらにストーリーでは、いたずらっぽい笑みを浮かべて見る人を魅了。明るい表情で自信のあるポーズを取ったxooosは、「ゼロネイト（歯の審美治療）うはは」という短い一言を添え、近況をユーモラスに伝えた。軽やかなコメントと自然な表情が重なり、ささやかな日常の楽しさがそのまま伝わってくる。

（写真＝xooos Instagram）

xooosは2015年にドラマ『プロデューサー』でデビュー。2017年には「Ina」名義で歌手活動を開始した。2019年以降はユーチューブを中心に、ファッションやビューティー系のコンテンツ、カバーソングを発信し、着実に支持を集めている。

2023年には、『梨泰院クラス』などで知られる俳優パク・ソジュンとの熱愛説で話題となった。当時、双方は「私生活のため確認が難しい」との立場を示し、明確な否定はしなかった。

