鈴原希実、新作カレンダーがLiella!メンバーら声優仲間から大好評「めっちゃいいじゃん」 | RBB TODAY

鈴原希実、新作カレンダーがLiella!メンバーら声優仲間から大好評「めっちゃいいじゃん」

鈴原希実【写真：竹内みちまろ】
  • 「鈴原希実 2026 カレンダーブック」（C)KADOKAWA
  • 「鈴原希実 2026 カレンダーブック」（C)KADOKAWA

　声優の鈴原希実が14日、都内にて「鈴原希実 2026 カレンダーブック」（KADOKAWA）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

鈴原希実【写真：竹内みちまろ】

　同作ではメディアミックス作品「ラブライブ！スーパースター!!」にて桜小路きな子役を担当し同作品のスクールアイドルグループ・Liella!のメンバーとして活躍する鈴原が「第2の故郷」と呼ぶほどに愛してやまない北海道でロケを行った。雪原で撮った全身カットをはじめカニを持って撮影したカットや制服カットなど見どころの多い内容に仕上がっている。

「鈴原希実 2026 カレンダーブック」（C)KADOKAWA
「鈴原希実 2026 カレンダーブック」（C)KADOKAWA

　カレンダーブックが完成した心境を尋ねられると「嬉しい気持ちでいっぱいです」とにっこり。表紙は雪が降る中で撮った顔のアップショットになっており、Liella!のメンバーや声優仲間からも好評とのこと。伊達さゆりと月音こなは「めっちゃいいじゃん」、坂倉花から「あの雪の写真、めっちゃよかった」などと声を掛けられたエピソードを紹介し、「すごく嬉しかったです」と声を弾ませた。

「鈴原希実 2026 カレンダーブック」（C)KADOKAWA

　制服カットは学校を使って撮影を行った。久しく教室の中に入っていなかったため「懐かしいな」と思ったことを振り返り、「青春をもう一度感じられたような気がしました」と目を輝かせた。

　同作は冬に撮影を行ったが、「もし夏の北海道で撮影を行うとしたらどんな場所で何をしたい？」との質問が出る場面もあった。「夏の北海道は緑がきれいだと思うので牧場とかに行ってみたいなと思います。乳絞り体験とか。あまりやったことがないので」と期待に胸を膨らませた。


《竹内みちまろ》

