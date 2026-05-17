櫻坂46・増本綺良、卒業を発表「もうやりきった」「長い時間しっかり考えて、話し合って出した答え」 | RBB TODAY

櫻坂46が16日に公式サイトを更新し、メンバーの増本綺良の卒業を発表した。

櫻坂46は公式サイトに「増本綺良 卒業のお知らせ」を公開。増本について、「6月10日(水)発売の15th Double A-side Single『Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?』の活動をもって櫻坂46から卒業することになりました」と発表した。

また、増本もブログで「15枚目シングルの活動をもちまして櫻坂46を卒業します」と報告。「16歳でオーディションを受けて、今は24歳。この場所で成長して大人になりました」と振り返り、「欅坂46、櫻坂46でたくさんたくさん心を動かされました。ここじゃなきゃ出来なかった経験、知らなかった感情、数え切れない程あります」とつづった。

増本は、「櫻坂46が大好きです。ここは本当に心地が良くて、大切な居場所です」と明かしつつ、「そんな場所から旅立つのは少し怖いけど、いつかは絶対にしないといけない決断です。ここで出来ることはもうやりきったなと思える今、この決断をさせて下さい」と卒業への決意を説明した。

卒業については「思いつきなどではなく長い時間しっかり考えて、話し合って出した答え」とのこと。「なので、どうか背中を押して頂けると幸いです」と呼びかけた。

最後には、「残りの時間もまだまだ一生懸命がんばります！楽しい期間にしたいです。最後までよろしくお願いします」とつづった。

※櫻坂46が増本綺良の卒業を発表

※増本綺良が櫻坂46からの卒業を発表

