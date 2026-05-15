TWICEコラボのアフタヌーンティー、6月1日からW大阪で提供！公式ペンライトをイメージしたスイーツも | RBB TODAY

ラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」は、6月1日から7月31日まで、世界で活躍するガールズグループ・TWICEとのコラボレーション企画「キャンディー・ドリーム（Candy Dream）」の一環として、特別なアフタヌーンティーを提供する。あわせて、6月1日から8月31日まで、W大阪限定のコンセプトルームも展開する。

「キャンディー・ドリーム」TWICEアフタヌーンティー

ホテル1階「MIXup（ミックスアップ）」で提供される本アフタヌーンティーは、TWICEのコンセプトである「二度感動を与える」という世界観をもとに、「一度は目で、もう一度は舌で楽しむ」体験として企画されたもの。

スイーツ（例）

スイーツには、ラズベリーの鮮やかな酸味と濃厚なチョコレートが重なり合う「ラズベリーチョコレートタルト」をはじめ、「赤桃とラズベリージュレ 白桃ムース」「チェリーマカロン」「ココナッツパンナコッタ 桃のソース」「フロマージュブランムース アプリコットジュレ」が揃う。

アプリコット ストロベリー マシュマロ ロリポップ（例）

さらに、TWICEの公式ペンライト「キャンディボング」をイメージした「アプリコット ストロベリー マシュマロ ロリポップ」や、軽やかなライチにベリーの酸味とローズの香りを重ねた「ライチムース ベリー＆ローズジュレ」など、遊び心のあるラインナップとなっている。

セイヴォリーでは、塩味とコク、ハーブの爽やかさが調和した「キャビアとスモークサーモン クリームチーズのファルシー ディルの香り」をはじめ、「海老とアボカドのサワークリームタルト」「トリュフとスタッフエッグ ビーツ風味」「モルタデッラとチェダーチーズのミルフィーユサンド」が味わえる。

料金は1人7,000円（サービス料15％・消費税込）。コーヒーと紅茶のフリーフロー90分付きで、席は120分制となる。提供時間は11時30分、14時、16時30分の3部制で、利用には予約が必要。

コースター（例）

オリジナルノベルティグッズ（例）

また、対象のアフタヌーンティーを注文した人を対象に、抽選でオリジナルノベルティグッズが当たるキャンペーンも実施する。賞品は、TWICEメンバーのサイン入りを含むトートバッグ、タンブラー、コースターの3種類。トートバッグはすべてにサインが入っているわけではない。さらに期間中、本アフタヌーンティーの利用者には、来店先着順でキービジュアルデザインを使用したオリジナルコースターを数量限定でプレゼントする。

コンセプトルーム（例）

W大阪限定のコンセプトルームは、6月1日から8月31日まで提供される。客室はコージーキングまたはツインで、1部屋2名まで宿泊可能。大きなリボンが彩る空間や、9体のLOVELYSをあしらった内装など、やわらかなピンクに包まれた客室で、TWICEの世界観を楽しめる仕様となっている。

ウェルカムキット（例）

宿泊者には、W大阪のコンセプトルームのために制作されたオリジナルアイテムを含む限定ウェルカムキットを用意する。ルームキーはTWICE仕様の特別デザインで、カードは記念として持ち帰ることができる。また、宿泊プランには「キャンディー・ドリーム」TWICEアフタヌーンティーも含まれる。