【3日間限定】ロッテリア、3月の肉の日も“絶品”ボリュームバーガーがお得に！ | RBB TODAY

【動画レポート】衝撃的な美味しさ！『博多若杉』の「もつ鍋」をネットで注文

今回は300万食以上お取り寄せされた『博多若杉』の「もつ鍋」をお取り寄せして食べました。注文したのは「博多若杉 もつ鍋お試しセット(2人前) ミックスホルモン 送料無料【2セット以上でおまけ付】」で、価格は3218円。