【3日間限定】ロッテリア、3月の肉の日も“絶品”ボリュームバーガーがお得に！ | RBB TODAY

今回は、「絶品ベーコンチーズバーガー」の絶品チーズハンバーグパティとロングサイズベーコンを3枚ずつ重ねた「トリプルベーコントリプル絶品チーズバーガー」が通常価格1,540円のところ1,300円、絶品チーズハンバーグパティを3枚重ねた「トリプル絶品チーズバーガー」が通常価格1,170円のところ970円に。
また、「絶品チーズバーガー」の絶品チーズハンバーグパティを4枚重ねた「4-dan絶品チーズバーガー」が通常価格1,540円のところ1,320円、絶品チーズハンバーグパティとロングサイズベーコンを2枚ずつ重ねた「ダブルベーコンダブル絶品チーズバーガー」が通常価格1,050円のところ840円に、絶品チーズハンバーグパティを2枚重ねた「ダブル絶品チーズバーガー」が通常価格800円のところ620円となる。
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