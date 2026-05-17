「黙々と私を愛してくれた」10歳で元巨人軍の父を亡くしたチェ・ジュンヒ、結婚式で伝えた恋しさ | RBB TODAY

女優チェ・ジンシルさんと元読売ジャイアンツ投手のチェ・ソンミンさんの娘、チェ・ジュンヒが、結婚の感想を伝えた。

5月17日、チェ・ジュンヒは自身のSNSに「式で流した映像の公開とともに、ご挨拶申し上げる」という長文のメッセージを投稿した。

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この日、チェ・ジュンヒは、結婚式の映像を公開した。映像のなかには、両家の親の結婚式の姿も収められていた。

映像で、チェ・ジュンヒは母チェ・ジンシルさんについて、「空っぽだった心まで愛で満たしてくれた私の世界であり、最も心強い懐」と表現。続けて、父チョ・ソンミンさんについては、「黙々と私を愛してくれた人、ぽつんと佇む木のようだったお父さん」と付け加えた。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）左からチョ・ソンミンさん、チェ・ジンシルさん

また、祖母に関しては、「私が壊れても大丈夫な理由、世界が私を突き放しても、最後には戻ることができる場所」と語った。

これとともに、「ママ、パパ、すごく会いたい。今日、一緒に過ごすことができたら、とても幸せだったと思う」として、「ママとパパが私にくれた愛によく似た、温かく幸せな家庭を築いて、生きていく」と締めくくった。

さらに、チェ・ジュンヒは投稿を通じて、「結婚式を準備している長い間、本当にたくさんの感情があったが、式当日に皆さん1人1人の顔を見つめながら、『ああ、本当にたくさん愛されて、生きてきたんだな』という思いが込み上げてきて、思わず涙が出そうになった」と振り返った。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

上段左：左からチェ・ファンヒ（兄）、チェ・ジュンヒ、チェ・ジンシルさん

下段中央：チョ・ソンミンさん

続けて、「いただいたお祝いやプレゼント、そして何よりも温かいお気持ちを末長く大切にしながら、美しくしっかりと生きていく」として、「改めて、私たちの大切な始まりをともにしてくださり、心から感謝申し上げる」と伝えた。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

なお、チェ・ジュンヒは5月16日、ソウル江南（カンナム）にて、11歳年上の一般男性と結婚式を挙げた。

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