山田杏奈「ちょっと飛び込んでみたいな」、異色映画『NEW GROUP』出演の決め手を明かす | RBB TODAY

映画『NEW GROUP』（6月12日公開）の完成披露上映会が16日、都内にて開催され、主演の山田杏奈、出演の青木柚、主題歌を手掛けたシンガーソングライターの藤原さくら、下津優太監督が出演した。

山田杏奈【写真：竹内みちまろ】

藤原さくら【写真：竹内みちまろ】

藤原さくら【写真：竹内みちまろ】

青木柚【写真：竹内みちまろ】

青木柚【写真：竹内みちまろ】

同作は、クラスメイトたちが組体操をして異様な動きで主人公たちに迫りくる新感覚SFサイコエンターテインメント。類を見ないストーリーなどが注目を浴び、海外の映画祭にも多数招待されている。

映画『NEW GROUP』完成披露上映会【写真：竹内みちまろ】

映画『NEW GROUP』完成披露上映会【写真：竹内みちまろ】

オファーを受けた理由を尋ねられると、山田は「（台本には）『組体操が襲ってくる』と書いてあるけどまったく想像がつかなかったですね。けれど、下津さんがこの組体操を撮ったらどうなるのだろうとすごく楽しみになって」といい「その世界の中にちょっと飛び込んでみたいな」と思い、出演を決めたことを述懐。

青木も「台本に、組体操が襲ってきたときの僕のセリフで『こっちも組体操で対抗だ』みたいなものがありました。これをどうやって言うんだろう」と告げ、台本からはイメージがまったく掴めなかったことを明かすも、ドキドキ感があり、さらに同じ年の山田となら撮影を楽しく乗り越えることはできるのではないかとの思いから、出演を快諾したことを振り返った。

同作には日本体育大学・体操部の学生たちが特別協力で参加したが、撮影現場の思い出の話題では、山田は「もっと『シュールだな』という気持ちになっちゃうのかなと思ったのですが、実際に日体大の皆さんがやってくださってるのを目の当たりにすると、もう異様な光景すぎて、恐怖心もあって、その気持ちに自分で驚きました」と想像を超える光景に恐怖を覚えたことを告白。

青木は「全員が一つの生き物みたいに襲いかかってくる感じが素晴らしいなとすごく感動した記憶があります」と日体大・体操部の学生たちに脱帽の様子で述懐した。

イベントでは、日体大・体操部の学生たちが登場しひたすら組体操を披露するという企画が行われた。登壇者たちは「初めての舞台挨拶ですね！」、「表情がいい！」などと語り、企画のシュールさや、真顔で組体操を続ける学生たちの姿に感動した様子だった。