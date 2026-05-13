日光グランピング、愛犬同伴無料キャンペーン実施！霧降高原牛BBQも楽しめる | RBB TODAY

グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光は、初夏の旅行シーズンに向けたキャンペーンを販売開始した。栃木県日光市の自然に囲まれた同施設では、ペット同伴無料プランや、地元食材を楽しめる手ぶらBBQを用意している。

【日光・霧降高原】壮大な自然景観を独り占め。日常を忘れさせる、ブリリアントヴィレッジ日光のグランピング体験。

【ドームテント室内】エアコン・ウォーターサーバー完備で、季節や天候を問わず快適。ホテルのような上質な空間と、充実の設備。

ペット向けには、通常1頭あたり3,300円（税込）の同伴料が無料になる「期間限定・ペット同伴無料キャンペーン」を実施。対象期間は5月10日から6月30日まで。1日2組限定の「ツインドーム」を利用でき、併設の大型ドッグランでは、愛犬をノーリードで遊ばせることができる。10kg未満の犬は最大3頭まで、10kg以上の犬は最大2頭まで無料となる。

【期間限定・ペット同伴無料】愛犬同伴料(通常1頭3,300円)が完全無料！1日2組限定の「ツインドーム」で、愛犬と水入らずの贅沢旅。

食事面では、準備や片付け不要の手ぶらBBQを提供。地元ブランド肉の「霧降高原牛」や「日光HIMITSU豚」などを、全天候型の個別BBQスペースで味わえる。家族や愛犬と過ごしながら、アウトドア気分と本格的な食事を同時に楽しめるのが特徴だ。

【豪華手ぶらBBQ】地元ブランド「霧降高原牛」や「日光HIMITSU豚」を堪能。準備・片付け不要で、手軽に極上の食事体験。

また、6月限定で未就学児の宿泊と食事が無料になる「キッズ応援プラン」も展開。小学生は大人料金の半額となる。大人料金は2名利用時で1名22,000円（税込）から。施設にはエアコンやウォーターサーバーを備えたドームテントもあり、初夏の家族旅行や愛犬との旅行に向いた内容となっている。