はま寿司、北海道水揚げニシンや白えびのかき揚げ握りが110円！「にっぽん旨ねた祭り」12日より開催 | RBB TODAY

はま寿司は、5月12日から全国の店舗で「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」を開催する。

【はま寿司】北海道水揚げニシンや食べ応え抜群のかき揚げ握りが100円（税込110円）！

同フェアでは、北海道根室で水揚げされたニシンを酢締めにした「北海道水揚げ にしんの酢〆」と、タマネギや富山県産の白エビなどを使った「国産野菜と白えびのかき揚げ握り（富山県産白えび使用）」が、各110円（税込）で登場する。

国産野菜と白えびのかき揚げ握り (富山県産白えび使用) 100円（税込110円）

国産 釜揚げ上しらす軍艦 160円（税込176円）

そのほか、「国産 釜揚げ上しらす軍艦」「北海道産アカイカのうに和えつつみ」「静岡県産 大切り一本釣り 七上（ななかみ）かつお」は各176円（税込）で販売。さらに、至福の一貫シリーズとして「愛媛県産 大切り活〆しまあじ」「柴山港・浜坂港水揚げ 甘えび（5尾のせ）」各319円（税込）、「大判 黒毛和牛カルビ焼肉風握り」429円（税込）もラインアップ。

静岡県産 大切り一本釣り 七上（ななかみ）かつお 160円（税込176円）

愛媛県産 大切り活〆しまあじ 290円（税込319円）

サイドメニューでは、赤味噌と白味噌を2種ずつ合わせ、ニンニクなどの香味野菜を効かせた「濃厚北海道味噌ラーメン」429円（税込）のほか、「2種のチーズのカルボナーラ風茶碗蒸し」319円（税込）、「北海道十勝コーンコロッケ（2個）」242円（税込）が登場。デザートには、白桃ソースとフロマージュクリームを合わせた「白桃フロマージュパルフェ」473円（税込）も用意する。