はま寿司、北海道水揚げニシンや白えびのかき揚げ握りが110円！「にっぽん旨ねた祭り」12日より開催 | RBB TODAY

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はま寿司、北海道水揚げニシンや白えびのかき揚げ握りが110円！「にっぽん旨ねた祭り」12日より開催

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北海道水揚げ にしんの酢〆　　　　　　100円（税込110円）
  • 北海道水揚げ にしんの酢〆　　　　　　100円（税込110円）
  • 【はま寿司】北海道水揚げニシンや食べ応え抜群のかき揚げ握りが100円（税込110円）！
  • 国産野菜と白えびのかき揚げ握り　　(富山県産白えび使用)　　　　　　　　100円（税込110円）
  • 国産 釜揚げ上しらす軍艦　　　　　　160円（税込176円）
  • 北海道産アカイカのうに和えつつみ　　160円（税込176円）　　
  • 静岡県産 大切り一本釣り　　　　　　七上（ななかみ）かつお　　　　　　　　　　　　　160円（税込176円）
  • 愛媛県産 大切り活〆しまあじ　　　　　290円（税込319円）　
  • 柴山港・浜坂港水揚げ 甘えび　　　（5尾のせ）　　　　　　　　　　　　290円（税込319円）　

　はま寿司は、5月12日から全国の店舗で「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」を開催する。

【はま寿司】北海道水揚げニシンや食べ応え抜群のかき揚げ握りが100円（税込110円）！

　同フェアでは、北海道根室で水揚げされたニシンを酢締めにした「北海道水揚げ にしんの酢〆」と、タマネギや富山県産の白エビなどを使った「国産野菜と白えびのかき揚げ握り（富山県産白えび使用）」が、各110円（税込）で登場する。

国産野菜と白えびのかき揚げ握り　　(富山県産白えび使用)　　　　　　　　100円（税込110円）
国産 釜揚げ上しらす軍艦　　　　　　160円（税込176円）

　そのほか、「国産 釜揚げ上しらす軍艦」「北海道産アカイカのうに和えつつみ」「静岡県産 大切り一本釣り 七上（ななかみ）かつお」は各176円（税込）で販売。さらに、至福の一貫シリーズとして「愛媛県産 大切り活〆しまあじ」「柴山港・浜坂港水揚げ 甘えび（5尾のせ）」各319円（税込）、「大判 黒毛和牛カルビ焼肉風握り」429円（税込）もラインアップ。

静岡県産 大切り一本釣り　　　　　　七上（ななかみ）かつお　　　　　　　　　　　　　160円（税込176円）
愛媛県産 大切り活〆しまあじ　　　　　290円（税込319円）

　サイドメニューでは、赤味噌と白味噌を2種ずつ合わせ、ニンニクなどの香味野菜を効かせた「濃厚北海道味噌ラーメン」429円（税込）のほか、「2種のチーズのカルボナーラ風茶碗蒸し」319円（税込）、「北海道十勝コーンコロッケ（2個）」242円（税込）が登場。デザートには、白桃ソースとフロマージュクリームを合わせた「白桃フロマージュパルフェ」473円（税込）も用意する。


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