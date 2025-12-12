菊地亜美、北川景子とママ友に！DAIGOとの子育て風景に「手を取り合って子育て」「めっちゃ仲いい」 | RBB TODAY

12日放送の『あさイチ』（NHK総合）のプレミアムトークに、女優の北川景子が出演。VTRでゲスト出演したタレントで“ママ友”の菊地亜美が北川の素顔を明かした。

現在、2025年後期の連続テレビ小説『ばけばけ』で、ヒロインの生みの親・雨清水タエ役を演じている北川。この日の放送では、北川の素顔を知る人物として、プライベートでも親交の深い菊地がVTRで登場した。

2人の出会いは5年前。きっかけは、菊地の出産に関するネットニュースを北川が見たことだという。北川は「もしかして、（自分と菊地が）出産時期が近いかもと思って、お話ししてみたいなとずっと思っていたんです。復帰の時期のバラエティーが一緒になって」と、番組共演を機に仲良くなった経緯を明かした。

今では2人は“ママ友”として何でも話せる仲。菊地は当初から単なるあいさつ程度の会話ではなく、より深い育児の悩みを共有できる相手を求めていたそうで、「『最近どうですか？』といった抽象的な話ではなく、ママ友として『最近どういうご飯食べさせてる？』『（子供が）寝なくなったよね』といった、その時々のリアルな話ができる人が欲しかった」と回顧。その上で「たぶん景子さんも同じ気持ちで、それで仲良くなった」と、北川の思いも代弁しつつ、仲良くなった経緯を明かした。

続けて菊地は、北川からLINEで「今ラーメン食べてる、これだよ」と、ふいにラーメンの写真が送られてくることもあるというエピソードを披露。「そういうところは何かかわいらしいなって思う」と、クールな印象とは異なる北川のチャーミングな一面を紹介した。

さらに、菊地は「あと面白いのが、DAIGOさん込みの写真も送られてくるんですよ」と切り出す。送られてくる写真には「DAIGOさんと離乳食」「川に入ってるDAIGOさん」など、プライベートな姿が写り込んでいることが多いという。菊地はそんな写真を見て「めっちゃ仲いいなと思います」と感嘆。「2人で手を取り合って育児してるんだなっていうのがすごい分かる」と、夫婦二人三脚で子育てに励む北川の姿を称賛した。

北川は2016年、シンガーソングライターのDAIGOと結婚。2020年に第1子となる女児、2024年に第2子となる男児が誕生した。