北川景子が39歳の誕生日！塚地武雅も祝福「勝手に同志やと」 | RBB TODAY

 北川景子が39歳の誕生日！塚地武雅も祝福「勝手に同志やと」
北川景子が39歳の誕生日！塚地武雅も祝福「勝手に同志やと」

北川景子【撮影：小宮山あきの】
　8月22日、女優の北川景子が自身のXを更新し、39歳の誕生日を迎えたことを報告した。

　この日、北川は「39歳になりました　ここまで続けて来られたのも応援してくださる皆様のおかげです。ありがとうございます。39歳も子育ても仕事も健康に頑張ります。」と報告。投稿には、大阪・関西万博で撮影されたミャクミャクのグラスをかけたショットや、バースデーケーキの前でピースサインをした写真などが添えられていた。

　北川の誕生日には、芸能人や企業から多くの祝福が寄せられている。夫・DAIGOからは「HAPPY BIRTHDAY TO MY WIFE！39　DAIGOも台所でまたまたまた祝ってもらいました！　素敵なケーキ　辻調理師専門学校さん！感謝です！　あれ？　妻と娘と息子が写ってる」と北川と子どもが映り込んだバースデーケーキの写真とともに祝福した。

　ドランクドラゴン・塚地武雅は、北川の投稿を引用しながら「誕生日おめでとうー！ 知り合ったのは映画「間宮兄弟」の撮影時やからもう20年前！早っ！ そこから連続で「ハンサム　スーツ」と。 勝手に同志やと思ってます！笑 これからもいつまでも健康で頑張ろー！ …まずは俺がちゃんとせんとやな。笑」とつづった。

　すると北川も塚地の投稿に対し、「20年！早い！こちらこそ、右も左もわからない若手の頃からずっとお世話になり同志だと思ってます。いつ会ってもあの時に戻れるしね。森田芳光監督にも感謝やね～　ありがとう　これからもよろしくお願いします！」と返信した。塚地も「ほんまやな～ 森田芳光監督にも感謝やわ～ どこの馬の骨か分からんお笑い芸人を起用してくれて、おかげで今があるというか… 右も左も分からん新人の我々に映画の楽しさを教えてくれたというか。 初心忘るべからず！ まだまだ新人の気持ちで頑張ります！笑」とつづった。

　また、北川が広告着用モデルを務めるシチズン時計からも、公式Xにて「Happy Birthday 8.22 北川景子さん、お誕生日おめでとうございます。これからも、素敵な時間をお過ごしください。クロスシーも、いつも腕元から応援しています」と祝福のメッセージが贈られた。

※北川景子の39歳の誕生日報告（北川景子の公式Xより）
※ドランクドラゴン・塚地武雅による誕生日祝福（塚地武雅の公式Xより）
※DAIGOによる誕生日祝福（DAIGOの公式Xより）
※シチズン時計からの誕生日祝福（シチズン時計の公式Xより）


