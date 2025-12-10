鈴木奈々、谷間あらわなランジェリー姿！ナイトブラ着用のオフショット動画にファン歓喜 | RBB TODAY

8日から10日、タレントの鈴木奈々が自身のインスタグラムを更新。イメージモデルを務める「LUNAナイトブラ」のオフショットや撮影風景の動画を公開した。

鈴木は8日の投稿では「下着の撮影中です」と報告し、ランジェリー姿の写真をアップ。「今のバストが一番自信あります！」とボディメイクの成果を強調し、「自分磨きして彼氏作るぞー」と、新たな恋に向けての意気込みも綴った。9日の投稿では、「今日はパジャマで撮影しました」と報告し、「パジャマの下はLUNAブラを着てるよー」と、パジャマを羽織ったカットも披露。さらに「この下着めちゃめちゃ着心地が良くてデザイン可愛いからめっちゃオススメです」と商品を絶賛しつつ、「バストが盛れるから勝負下着にもオススメです」とアピールしていた。

鈴木奈々（写真は鈴木奈々の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

さらに10日、撮影中の様子を収めた動画を公開した。動画内ではハンガーラックに吊るされたカラフルな下着の中から、暖簾をくぐるように現れた鈴木が、笑顔でポーズを決めるキュートでセクシーな姿を披露。

鈴木は動画に合わせて、バストを美しく見せるための重要なポイントも解説している。「LUNAブラには沢山のカラーがあるよー」と紹介し、「バスト盛れるからオススメだよー谷間ができます」と効果をアピール。続けて「下から着て、背中のお肉もお腹のお肉も全部ブラの中にいれます！マジで着方大事です」と、着用方法へのこだわりを解説した。

この投稿を見たファンからは、「奈々ちゃん 今日もめっちゃ可愛くてセクシーだね」「どうしちゃたの？そんなにサービスして！」「最強に満面の笑み！」など、セクシーな姿を絶賛する声が寄せられている。

※鈴木奈々のナイトブラを着用したオフショット動画（鈴木奈々の公式Instagramより）