指原莉乃、33歳誕生日にレコ大作詩賞受賞「最高の誕生日」 | RBB TODAY

タレントの指原莉乃が21日、自身のX（旧Twitter）を更新。33歳の誕生日を迎えた同日、「第67回 輝く！日本レコード大賞」（TBS系）にて作詩賞を受賞したことを報告した。

指原は「本日で33歳になりました」と切り出しつつ、作詞を手がけた＝LOVEの18thシングルの楽曲「とくべチュ、して」が作詩賞に決定したと発表。「私も先ほど聞いてまだビックリしています。作詞賞と言う名前ではありますが、メンバー、スタッフ全員、製作陣、応援してくださる皆さんと…全員で獲った賞です！」と喜びを綴った。

さらに、「最高の誕生日！ありがとうございます！」と心境をコメント。投稿では、スマホの画面を見ながら驚いた表情の写真が添えられていた。また、指原は別ポストで、AKB48の20周年記念シングル「Oh my pumpkin!」が企画賞を受賞したことにも触れ、「我らがAKB48、企画賞おめでとうございます！」と祝福した。

ファンからは「さっしー33歳の誕生日おめでとう」「そして作詞賞の受賞も本当におめでとうございます！これからのご活躍も楽しみにしています」「誕生日&作詞賞、おめでとうございます！」といった称賛の声が寄せられている。