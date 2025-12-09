藤岡弘、の娘・天翔天音が女性仮面ライダーに！来年1月公開『仮面ライダーアインズwithガールズリミックス』 | RBB TODAY

8日、俳優・藤岡弘、の次女で女優の天翔天音が自身の公式インスタグラムを更新。来年1月より東映特撮ファンクラブ（TTFC）で配信される新作『仮面ライダーアインズwithガールズリミックス』の予告編映像を公開した。

天翔はこの日、「来年1月公開 最新作『仮面ライダーアインズwithガールズリミックス』」と告知し、予告動画を投稿。「皆様からの暖かい反響に胸がいっぱいです」と、情報解禁後に寄せられたファンからの祝福に感謝を綴った。また、「第4弾公開が待ち遠しいです 来年！お楽しみに」とコメントし、配信開始に向けた期待感をにじませている。

同作で天翔が変身するのは、完全オリジナルの「仮面ライダーアインズ」。ドイツ語で「1」を意味する「EINS」を冠し、父・藤岡弘、が演じた「仮面ライダー1号」の系譜を継ぐ“女性版仮面ライダー1号”という重要な役どころだ。藤岡家からは長男の藤岡真威人に続き、3人目の仮面ライダー誕生となる。

この投稿を見たファンからは、「ライダー変身！なかなか決まってます」「大好きな仮面ライダーがますます好きになります」「天音さんのおかげで新年の楽しみが増えました」「パパに真威人お兄ちゃんに続いて、天音ちゃんも仮面ライダーに変身するとはすごいこと！」など歓喜の声が上がっている。

※天翔天音、仮面ライダー変身への心境明かす（天翔天音の公式インスタグラムより）