西野未姫、最前列のtimeleszライブで号泣！親子でお揃い“篠塚くん推し”白コーデで参戦 | RBB TODAY

※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
西野未姫、最前列のtimeleszライブで号泣！親子でお揃い"篠塚くん推し"白コーデで参戦

　元AKB48でタレントの西野未姫が6日、アメーバオフィシャルブログを更新。人気グループ・timeleszのライブに母と一緒に参戦したことを報告し、「まさかの1列目でびっくり」「ママと泣いた」と、親子での感動の一日を振り返った。

　「timelesz LIVE in 横浜アリーナ」と題して投稿されたブログでは、「まさかのtimeleszさんのLIVEが当たって、ママと2人で横浜アリーナに観に行ってきました」と嬉しそうに報告。会場を背景に、白のフリルトップスにワイドパンツ、チェック柄のキャップを合わせた“推しカラー”のホワイトコーデでピースサインを見せる西野の笑顔が印象的な写真も公開された。

　ライブチケットの写真も添えて、「#まさかの1列目でびっくり」「#めちゃくちゃ楽しかった」「#いっぱい手を振りました笑」とハッシュタグで喜びを爆発させながら、「#オーディションの時に比べて成長がすごくて感動」「#ママと泣いた」と、ステージに立つメンバーの成長に胸を打たれた様子も綴った。

　また、「#親子で篠塚くん推しと言うことで白着ていきました」と明かし、親子揃って推しを想ってのコーデだったことを報告。「#タイプロハマりすぎてファンクラブ入った」ともつづり、グループへの本気度もにじませた。

　西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月には第一子となる長女・にこりちゃんを出産。現在は育児と仕事を両立しながら、テレビやSNSを通じて元気な姿を発信し続けている。

※西野未姫オフィシャルブログ「timelesz LIVE in 横浜アリーナ」


《アルファ村上》

