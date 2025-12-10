浜崎あゆみ、2026年1月開催予定のマカオ公演を中止「必ずまた会える時間を作ります事をお約束致します」 | RBB TODAY

9日、歌手の浜崎あゆみが自身の公式インスタグラム ストーリーズを更新。アジアツアーのファイナルとなる予定であったマカオ公演の中止を発表した。

2024年に約16年ぶりとなるアジアツアーを開催し、2025年6月14日の香港公演から再びスタートした「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-」。しかし、日中関係の緊張の高まりを背景に浜崎は2025年11月29日に開催予定だった上海公演を急遽中止。当日は無観客でライブを実施した。

そして今回、2026年1月10日に開催予定のマカオ公演について「avexと主催側との協議の結果、諸般の事情により中止との報告を受けました」と説明。続けて「上海公演に続き再び皆様に多大なる哀しみとご迷惑をおかけいたしますこと、そしてアジア各地の皆様から支えていただいた今ツアーがファイナルをお届け出来ないまま終了となってしまいますこと、一座・クルー大変無念に思っております。」と伝えた。

今後の対応については「TAの皆様へ心よりお詫び申し上げますと共に、必ずまた会える時間を作ります事をお約束致します。」と説明し、上海・マカオ公演のチケットを持っているファンに対しては「2026 年に開催予定しておりますアリーナツアーのチケットを優先的にお取りいただける様、チーム一丸となり動いておりますので、もうしばらくお時間下さいませ。」とコメントした。