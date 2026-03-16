「王様のブランチ」リポーター・松元絵里花、ざっくり背中開きブラックコーデ披露！引き締まった美背中ショット公開 | RBB TODAY

「王様のブランチ」リポーターでモデルの松元絵里花 が16日までに自身のインスタグラムを更新し、背中が大胆に開いたブラックコーデの振り向きショットを公開した。

投稿では、壁を向きながら肩越しに振り返るポーズで、ざっくりと大胆に大きく背中の開いたブラックのトップス姿を披露。引き締まった背中のラインが際立つ一枚となっている。ゆるく巻いたロングヘアが揺れ、色っぽさを感じさせる雰囲気も印象的だ。

松元は「定期メンテの @ginza_haricchi で全身しっかり緩めてもらいました☺︎！」とつづり、美容鍼によるメンテナンスを受けたことを報告。「自律神経が整ってゆっくり寝れました💫」と効果を実感した様子を明かした。

この投稿には「美背中だね」「ヘアアレンジやファッション似合うし、めちゃくちゃ綺麗」「綺麗で可愛い」などの声が寄せられている。

