元HKT48・田中美久、Amazon配達員に荷物盗まれる？ | RBB TODAY

HKT48の元メンバーでグラビアモデルの田中美久が3月18日にXを更新し、Amazon配達員に荷物を盗まれていることを明かした。
田中はXで、「Amazon頼んだら、Amazonの配達の人が盗んでたんだけど、どうすればいいの！」と嘆いた。
詳しい状況については説明していなかったものの、「どうもできない！お金だけなくなる！」と戸惑いを明かしていた。
また、別のユーザーから配達業者への確認と警察への通報を促されると、田中は「配達済みになってるから状況も何もできないです」と返していた。
このポストに田中のもとには「配達済でも受け取った証拠は無いのでAmazonに問合せは出来ると思う」「コールセンターにそれを伝えたらAmazonなら対応してくれる」「人気芸能人は大変だ」という声が集まっていた。
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