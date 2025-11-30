浜崎あゆみ、上海公演中止後「無観客で1曲目からアンコールまで行いました」 | RBB TODAY

29日、歌手の浜崎あゆみが自身のインスタグラムのストーリーズを更新。急遽中止となった上海公演について、無観客の状態でパフォーマンスを行ったことを報告した。

アジアツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-」の上海公演を11月29日に実施予定だった浜崎。高市早苗首相の「台湾有事」をめぐる発言以降、日本人アーティストによる中国での公演やイベントの中止・延期が相次いでいるなか、浜崎は28日に自身のインスタグラムのストーリーズで同公演が急遽中止になったことを伝えていた。また、尽力したスタッフ、ダンサー、バンドメンバーに対し「本番を演らせてあげられなかったことが申し訳なく」と胸中を明かしていた。

そして29日、浜崎は現地メディアの記事を引用しながら「この記事にあるように、私達は昨日の中止要請の後、無観客の状態で一曲目からアンコールまで行ってから会場を後にしました」と報告。会えるはずだった1万4,000人のファンに向けて「演者・スタッフ全員で全身全霊で本番と寸分変わらぬ想いをもちステージをまっとうさせて頂きました」とコメントした。

浜崎の今回の対応に、ファンからは「これもう伝説」「浜崎あゆみってほんまに凄い」「ただ勇敢な表現者を見た」「本物の一流アーティストだと思います」など称賛の声が寄せられている。