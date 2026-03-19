【ビール好きの方に新提案！】果皮でつくったサワー「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ.７％」新発売 | RBB TODAY

サントリーは、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ（ザ ピール）〈レモン〉ＡＬＣ（アルコール）.７％」を、2026年3月17日（火）より全国で新発売していることを発表しました。

「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」ブランドは、RTDを日頃飲用しないビールユーザーに、本格的な味わいのRTDを食事中にも楽しんでもらいたいとの思いから、2025年4月に新発売したという"果皮でつくったサワー"です。

発売2年目を迎える今年は、"果皮でつくったサワー"の訴求を強化するべく、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ.５％」のパッケージがリニューアルされています。

さらに今回、今はまだ手に取ってもらえていないビールユーザーにも楽しんでもらいたいとの思いから、レモン果皮由来の香り、コクとほろ苦さをより深く楽しめる、飲みごたえのある味わいの「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ.７％」を発売するそうです。

「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ.７％」は、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ.５％」と同じく、レモン果皮で造った蒸溜酒や浸漬酒など4種の「レモン果皮１００％（※1）レモンスピリッツ」を使用。レモン果皮由来の特徴はそのままに、飲み始めから飲み終わりまで、よりみずみずしい香り、コクとほろ苦さ、豊かな余韻を楽しめます。

パッケージでは、缶全体の色合いで果皮ならではのほろ苦い味わいを表現。「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」のこだわりをより感じてもらえるよう、レモン果皮のイラストと「果皮でつくったサワー」の文言を目立たせることで、レモン果皮の印象を強調。また「無糖」の文言によって、果皮由来の甘くない味わいを分かりやすく訴求しています。

今年10月に酒税改正が控える中、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」は、ビールユーザーの新たな選択肢として、"ビールとＲＴＤの境域"にチャレンジし続けるそうです。

（※1）レモンスピリッツに使用する浸漬素材における割合。

サントリーについてはこちら。

商品概要

商品名：ＴＨＥ ＰＥＥＬ（ザ ピール）〈レモン〉ＡＬＣ（アルコール）.７％

容量：350ml / 500ml

希望小売価格（税別）：167円 / 228円

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではない。

アルコール度数：7%

発売期日：2026年3月17日（火）

発売地域：全国

品目：スピリッツ

「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」ホームページ：http://suntory.jp/PEEL/