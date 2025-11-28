 浜崎あゆみ、上海公演を開催直前に急遽中止......「言葉になりません」と胸中を吐露 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

浜崎あゆみ、上海公演を開催直前に急遽中止......「言葉になりません」と胸中を吐露

エンタメ 音楽
注目記事
浜崎あゆみ【写真：竹内みちまろ】
  • 浜崎あゆみ【写真：竹内みちまろ】

　28日、歌手の浜崎あゆみが自身のインスタグラムのストーリーズを更新。明日29日に開催予定だった上海公演が急遽中止になったことを報告し、その胸中を明かした。


ayumi hamasaki 25th Anniversary LIVE

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
【メーカー特典あり】ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A ～I am ayu～ (Blu-ray Disc(スマプラ対応)) - 浜崎あゆみ（特典：ポストカード） [Blu-ray]
￥7,920
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　デビュー25周年以降のキャリアを総括する形のアジアツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-」の上海公演を11月29日に実施予定だった浜崎。しかし前日となる28日、浜崎は同公演が急遽中止になったことをインスタグラムのストーリーで伝えた。浜崎は投稿の冒頭で「上海公演に関しまして、非常に苦しいお知らせをしなければならない事をお許し下さい」と切り出し、公演の中止を報告。投稿によると、今回のステージのために日本と中国のクルー総勢200名が協力し合い、5日間をかけてこの日、ステージの設営を終えたばかりだったという。しかし、当日の午前になって「急遽公演中止の要請」を受けたことを明かした。

　高市早苗首相の「台湾有事」をめぐる発言以降、日中関係の緊張が高まるなか、日本人アーティストによる中国での公演やイベントの中止・延期が相次いでいるが、浜崎は中止の理由については「自分の知識が無い部分へ口出しするつもりはありません」と言及を避けた。続けて尽力した約100名の中国スタッフ、そして日本から共に海を渡った約100名のスタッフ、ダンサー、バンドメンバーに対し、「本番を演らせてあげられなかったことが申し訳なく」と謝罪した。

　さらに、中国全土や日本、その他の国から集まっていたという1万4000人のファン（TA）に対し、「直接会って謝罪する機会もないまま、このステージをただ解体しなければならない事が今はまだ信じられず、言葉になりません」と、やり場のない思いを吐露した。最後は「まとまらない想いのなか、自分に出来ることは微塵もないのかと考え続けていますが、現状はこのご報告しかない事をお許しください」と、やるせない胸中を吐露した。


浜崎あゆみ、涙ながらに語る「大事な物を置いて現実から逃げていた」 | RBB TODAY
画像
浜崎あゆみが、5日放送の『NHK MUSIC SPECIAL』で、知られざる苦悩の日々を語り、涙する一幕があった。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/10/06/213118.html続きを読む »

古市憲寿、浜崎あゆみの曲の“暗さ”絶賛「心に寄り添ってくれた」 | RBB TODAY
画像
　社会学者の古市憲寿が、5日放送の『NHK MUSIC SPECIAL』で、浜崎あゆみの歌について評価する一幕があった。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/10/06/213131.html続きを読む »
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top