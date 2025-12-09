TWICEジョンヨンの実姉女優が“一度もセンターになれなかった元アイドル”を熱演！原田マハ原作小説『旅屋おかえり』が韓国ドラマ化 | RBB TODAY

2026年1月8日午後6時より、原田マハの小説『旅屋おかえり』を原作とした韓国ドラマ『マイ・ラブリー・ジャーニー』（全10回）がNHK BSで放送される。

同作の主人公は、ガールズグループでデビューするも一度もセンターになれなかった元アイドルのカン・ヨルムだ。現在は旅行番組のリポーターとして活動しているが、あるアクシデントにより番組が打ち切りとなってしまう。失意の中、ある女性から「自分の代わりに旅してほしい」という依頼が舞い込む。韓国のプヨ、ポハン、日本の函館、そして故郷の離島・ファドを巡る旅と出会いの中で、ヨルムは自分が進むべき道を見つめていく。

『マイ・ラブリー・ジャーニー』©2025. BIG OCEAN ENM Co., LTD. All Rights Reserved.

主人公カン・ヨルム役を演じるのは、コン・スンヨン。ドラマ『六龍が飛ぶ』『コッパダン～恋する仲人～』『悪縁（アギョン）』などに出演し、幅広い役柄で存在感を放っている女優。TWICEのメンバー・ジョンヨンの実姉としても知られる。ヨルムを支える編集者のイ・ヨンソク役は、ドラマ『100日の郎君様』などに出演のキム・ジェヨンが務める。また、事務所の熱血社長オ・サンシク役には、ミュージカル俳優としても活躍するユ・ジュンサンが名を連ねる。

『マイ・ラブリー・ジャーニー』©2025. BIG OCEAN ENM Co., LTD. All Rights Reserved.

さらに函館編のエピソードでは、ともさかりえと藤井美菜が、ヨルムに関わる重要な役どころでゲスト出演する。