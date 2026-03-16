ジェジュン手掛ける新グループに“日本人メンバー”も！「KEYVITUP」、デビュードキュメンタリー公開で注目 | RBB TODAY

ジェジュンが代表を務めるiNKODEエンターテインメント初のボーイズグループ「KEYVITUP（キービットアップ）」に期待が高まっている。

KEYVITUPは3月15日、公式チャンネルを通じてデビュードキュメンタリー『NO CAP：THE MAKING OF KEYVITUP』を公開した。

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今回のコンテンツは、4月8日の正式デビューを控えた5人のメンバーの素顔や、チームのアイデンティティを深く掘り下げた内容となっている。映像の中で、メンバーたちはそれぞれのポジションと強みを自ら紹介し、デビューへの期待を高めた。

チーム最年長でメインボーカルのテファンは、自らを「練習の虫」と称し、確かな歌唱力をアピール。リーダーのヒョンミンは、ダンス・ボーカル・ビジュアルの三拍子が揃ったオールラウンダーとして、チームを支える覚悟を語った。

（画像＝iNKODEエンターテインメント）KEYVITUP

また、ビジュアルセンターを務める日本出身のセナは、ステージ上での爆発的なエネルギーが武器。ジェインは、ボーカルとして入社しながらダンスやラップまで完璧にこなす多才な一面を見せた。そして、日本人メンバーで末っ子のルキアは、チームのムードメーカーでありながら、パフォーマンスの主軸を担うメインダンサーとして圧倒的なカリスマ性を放っている。

メンバーたちは「常に前進し、成長し続けるというチーム名の通り、会うたびに変化を体感してもらえるグループになりたい。全員がオールラウンダーだと言われることが目標」と意気込みを語った。リーダーのヒョンミンは「独自のトレンドを築き、『KEYVITUPらしい』という言葉が最高の褒め言葉になるようにしたい」と、新人らしい覇気を見せている。

iNKODEエンターテインメントが満を持して送り出すKEYVITUPは、来る4月8日に1stミニアルバム『KEYVITUP』をリリースし、本格的なグローバル活動をスタートさせる。

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