元SKE48・北野瑠華、ポップな衣装で美谷間チラ見せ！セクシーな紙面カットを披露 | RBB TODAY

ガールズカルチャーマガジン「BEEEEM」（ビーーーム）が9月30日に創刊された。今回、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣と北野瑠華の誌面カットが公開された。

櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）（撮影：西槇太一 スタイリスト：馳尾潤子（Jstyles） ヘアメイク：里吉かなで 提供：BEEEEM編集部）

表紙と巻頭特集には、2026年2月に東京ドーム公演を控えるFRUITS ZIPPERの櫻井優衣が登場。「アイドル、その真っ直ぐな心で」と題したロングインタビューと撮り下ろしグラビアを通して、彼女の「アイドルという生き方」に迫る。FRUITS ZIPPERのメンバーとして東京ドーム公演を控え、9月にはソロデビューを果たした櫻井優衣は、10年以上のキャリアを歩んできた。インタビューでは、アイドル活動に向けた誠実なまなざしと、ファンとともに在り続けるという信念について語っている。

櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）（撮影：西槇太一 スタイリスト：馳尾潤子（Jstyles） ヘアメイク：里吉かなで 提供：BEEEEM編集部）

中面では、時代を切り拓くアイドルやアーティストを多数フィーチャー。Juice=Juice井上玲音と江端妃咲、SKE48熊崎晴香と佐藤佳穂、OCHA NORMA窪田七海と北原もも、僕が見たかった青空の塩釜菜那と八木仁愛と杉浦英恋、CiON、fav me、大熊和奏（Spileben）、Mumeixxx、松本直美（フットサル日本女子代表）、高嶺のなでしこらの撮り下ろしインタビューを掲載。

北野瑠華（撮影：江嶋綾恵梨 撮影協力：河邉有実莉 スタイリスト：馳尾潤子（Jstyles） ヘアメイク：岩井ゆうか 提供：BEEEEM編集部）

スペシャルグラビア企画には北野瑠華が登場。撮影は、26時のマスカレイドの元リーダーでフォトグラファーとしても活動中の江嶋綾恵梨が担当。誌面カットでは、柔らかい表情でカメラのレンズを見つめるカットのほか、ガーリーでポップな衣装に身を包んだカットも公開された。

北野瑠華（撮影：江嶋綾恵梨 撮影協力：河邉有実莉 スタイリスト：馳尾潤子（Jstyles） ヘアメイク：岩井ゆうか 提供：BEEEEM編集部）

夏を熱くした大型フェスの舞台裏に迫る特集も収録。世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025」特集では、アイドリング!!!、わーすた、虹のコンキスタドール、マジカル・パンチライン、Peel the Apple、可憐なアイボリー、ファントムシータ、AOAOらのスペシャルインタビューを収録。8月9日から11日に国営ひたち海浜公園で実施された大型音楽フェス「LuckyFes'25」バックヤードインタビュー企画には、FRUITS ZIPPER、私立恵比寿中学、つばきファクトリー、AMEFURASSHI、IS:SUE、MYERAが登場する。