高鶴桃羽、ミニ丈デニム姿で美背中＆美脚披露！ | RBB TODAY

6日、女優やグラビアアイドルとして活躍する高鶴桃羽が自身のインスタグラムを更新。スタイルが際立つデニムコーデを公開した。

投稿された写真は、爽やかなライトブルーのデニム生地セットアップに身を包んだ姿。背中が大きく開いたトップスにショートパンツ、足元には白いスニーカーを合わせたラフながらも洗練されたコーディネートだ。1枚目では、しゃがみ込んで両手を頬に添え、上目遣いでカメラを見つめるキュートなポージングを披露。続く2枚目では一転、壁に手をついたバックショットで、大胆に露出した美しい背中のラインや、ミニ丈のパンツから伸びるスラリとした美脚を見せた。

高鶴桃羽（写真は高鶴桃羽の公式インスタグラムより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています

高鶴は投稿で「日付変わって本日カレンダーイベントです」と、同日12時から東京・秋葉原の書泉ブックタワーで開催されたカレンダー発売記念イベントを告知した。この投稿を見たファンからは、「みんなと思いっきり楽しんできてね桃羽さん」「可愛いよ、好きやで」「桃羽さん美人綺麗ですね」「やばい！天使のかわいさ」といった声が寄せられている。