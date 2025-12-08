 高鶴桃羽、ミニ丈デニム姿で美背中＆美脚披露！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

高鶴桃羽、ミニ丈デニム姿で美背中＆美脚披露！

エンタメ グラビア
注目記事
高鶴桃羽（写真は高鶴桃羽の公式インスタグラムより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています
  • 高鶴桃羽（写真は高鶴桃羽の公式インスタグラムより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています
  • 高鶴桃羽（写真は高鶴桃羽の公式インスタグラムより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています

　6日、女優やグラビアアイドルとして活躍する高鶴桃羽が自身のインスタグラムを更新。スタイルが際立つデニムコーデを公開した。


わくわく製作所 高鶴桃羽 2026年 壁掛け カレンダー CL26-0257
￥3,423
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
高鶴桃羽　夏色Ｍｅｍｏｒｙ　ヤンマガデジタル写真集
￥2,420
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　投稿された写真は、爽やかなライトブルーのデニム生地セットアップに身を包んだ姿。背中が大きく開いたトップスにショートパンツ、足元には白いスニーカーを合わせたラフながらも洗練されたコーディネートだ。1枚目では、しゃがみ込んで両手を頬に添え、上目遣いでカメラを見つめるキュートなポージングを披露。続く2枚目では一転、壁に手をついたバックショットで、大胆に露出した美しい背中のラインや、ミニ丈のパンツから伸びるスラリとした美脚を見せた。

高鶴桃羽（写真は高鶴桃羽の公式インスタグラムより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています

　高鶴は投稿で「日付変わって本日カレンダーイベントです」と、同日12時から東京・秋葉原の書泉ブックタワーで開催されたカレンダー発売記念イベントを告知した。この投稿を見たファンからは、「みんなと思いっきり楽しんできてね桃羽さん」「可愛いよ、好きやで」「桃羽さん美人綺麗ですね」「やばい！天使のかわいさ」といった声が寄せられている。


高鶴桃羽、アンダーウェアで谷間くっきり！新作カレンダーイベントを告知 | RBB TODAY
画像
高鶴桃羽が新作カレンダー発売とイベントを告知し、アンダーウェア姿で谷間や背中を披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/26/240112.html続きを読む »

高鶴桃羽、“小悪魔的”黒コーデで美ボディライン強調！「ドキドキとまらん」「黒衣装最強」 | RBB TODAY
画像
現役バレリーナ・高鶴桃羽が19日、自身のインスタグラムを更新。“小悪魔的”雰囲気を漂わせる黒コーデを披露し、注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/06/20/221088.html続きを読む »
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top