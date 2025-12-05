ヒルトン京都、冬限定のビュッフェを2026年1月4日開始！京野菜や冬の旬食材を味わう約50種類のメニューを提供 | RBB TODAY

ヒルトン京都は、2026年1月4日から3月5日まで、館内1階オールデイダイニング「テオリ」にて「ウィンタービュッフェ ～Wrap in Warmth～」の提供を開始する。

ちりめんキャベツ、カブ、ごぼう、エリンギ、ニンジンのロースト （奥）クリーミーベイクドパスタ パスタアルフォルノ（右）／ カリフラワーと落花生のスパイスパン粉焼き（手前）

同ビュッフェでは、約50種類の多彩なメニューが勢ぞろい。ライブキッチンでは、スパイスと黒糖をまとわせ香ばしく焼き上げた「リブロースのローストビーフ」を目の前でカッティング。丹波あじわいどりと冬に甘みを増す京野菜、海老芋を味わう「天ぷら」は揚げたてで提供する。

濃厚な「クラムチャウダー」、豆の滋味と牛肉の旨味を濃縮した「牛肉のラグー 豆とリゾーニパスタ」、魚介の風味を閉じ込めた「シーフードポトフ風スープ」は熱々で召し上がれる。骨付き肉の旨味をじっくり引き出した「牛テールスープ」はディナータイム限定で提供する。

ナヴァランとクスクス（奥左）／大豆ミートとポロ葱のラグー サワ―ドウブレッド（手前右）／牛テールスープ（ディナー限定 手前左）

ペストリーシェフが手掛けるスイーツセレクションでは、柚子やシナモン、ジンジャーなど冬ならではの香りと味わいを堪能できる。カービングステーションではリブロースのローストとウィンターラブスパイス。ライブクッキングでは丹波あじわいどり、海老芋の天ぷら、ラクサ・ベタウィ(ディナータイム限定)、チキンフォー(ランチタイム限定)、温製茶そばなどが提供される。

ヌードルステーション：ラクサ・ベタウィ（ディナータイム限定 右）／チキンフォー（ランチタイム限定 左）

寿司カウンター(ディナータイム限定)ではベジタブル手毬寿司。シーフードセレクションでは甘えび、グレープフルーツ、アブルーガのカナッペ、鯛のマリネとカブ、紅芯大根のカルパッチョなどが並ぶ。

寿司カウンター（ディナータイム限定）：ベジタブル手毬寿司

ホットセレクションでは、ホウレン草とポテトのカレー~アルパラック~、ターメリックライス、チャパティ、大豆ミートとポロ葱のラグー、サワードウブレッド、豚バラ肉とリンゴマスタード、フェンネルシード、牛テールスープ(ディナータイム限定)などを提供する。

チキンとポテトのクリームスープ、クラムチャウダー、アジア風ホットアンドサワースープ、カリフラワーと落花生のスパイスパン粉焼き、牛肉のラグー、豆とリゾーニパスタ、目鯛の香り蒸し 京水菜、豆腐、金時人参 黒酢(ディナータイム限定)、シーフードポトフ風スープ、ちりめんキャベツ、カブ、ごぼう、エリンギ、ニンジンのロースト、クリーミーベイクドパスタ パスタアルフォルノなども用意。

ライスカウンターでは八代目儀兵衛 京丹後産コシヒカリ、金時人参と薩摩芋の味噌汁。チーズセレクションではグリュイエールチーズ、シトラスクリームチーズ、カマンベールチーズ、ナッツ、ドライフルーツを揃える。

チーズセレクション：シトラスクリームチーズ（手前左）・カマンベールチーズ（手前中央）・グリュイエールチーズ（奥）・ミモレットチーズ（奥左）／ナッツ／ドライフルーツ

自家製豆腐コーナーでは自家製蒸し豆腐、あん肝豆腐、もみじおろし、九条葱、ポン酢、オリーブオイル、京都の塩を用意。サラダチキンカウンターでは丹波鶏胸肉、丹波鶏胸肉ハーブレモン、丹波鶏胸肉山椒味噌を提供する。

スイーツセレクションでは約10種類を日替わりの内容で用意する。抹茶とラズベリーシュー、林檎とシナモンピーカンナッツのタルト、ジンジャーブレッドパンナコッタ クランベリーソース、ベリーフォレスト、栗のフィナンシェ、季節のショートケーキ、ダークチョコレートムース、なめらかラム・マロンクリーム、柚子クリーム、フロマージュ・ブランムース、パウンドケーキまたは抹茶テリーヌ、グリオットムース、ピスタチオクリーム、サクサクベリー、抹茶わらび餅、抹茶マドレーヌ、抹茶クッキー、抹茶ブラウニー、みたらし団子、ミニ団子、季節の大福餅、きな粉わらび餅、季節のお餅などを提供する。

林檎とシナモンピーカンナッツのタルト（左）／マーブルパウンドケーキ（奥）／ブルーベリームース（手前右）

同ビュッフェの期間は2026年1月4日から3月5日まで。時間はランチ11時30分から14時30分(ラストオーダー14時)、ディナー17時30分から21時30分(ラストオーダー21時)。場所はオールデイダイニング「テオリ」(ホテル1階)。料金はランチが大人5500円、お子様6歳から11歳2750円。ディナーが大人6500円、お子様6歳から11歳3750円。いずれも0歳から5歳無料で120分制。