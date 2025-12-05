 モーニング娘。'25・牧野真莉愛、キュート＆華やかなサンタコスで表紙を飾る！ | RBB TODAY
モーニング娘。'25・牧野真莉愛、キュート＆華やかなサンタコスで表紙を飾る！

『月刊少年チャンピオン』1月特大号Ⓒ秋田書店Ⓒ小池伸一郎（秋田書店）
  • 『月刊少年チャンピオン』1月特大号Ⓒ秋田書店Ⓒ小池伸一郎（秋田書店）

　5日発売の『月刊少年チャンピオン』（秋田書店）2026年1月特大号の表紙と巻頭グラビアを、モーニング娘。'25の牧野真莉愛が飾っている。


　牧野はモーニング娘。でサブリーダーを務めるなど多岐にわたって活躍しているメンバーだ。表紙では、白いファーが愛らしい赤いサンタクロース衣装に身を包み、首元の黒いベルトチョーカーがアクセントになった姿でこちらを見つめている。誌面では「マリア様がくれた、恋するクリスマス」と題し、読者へクリスマスプレゼントとなるラブリーショットを届ける。

　同号では特別付録として「両面BIGポスター（縦500mm×横300mm）」がついている。さらに1月号限定で「QUOカード」200名大プレゼントを実施するほか、直筆サイン入りチェキのプレゼントも用意されており、ファン必見の豪華な内容となっている。


