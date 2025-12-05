Fujii Kaze、2026年10月に3年半ぶりとなるツアー開催決定！福岡・大阪・東京を含むアジア6都市で開催 | RBB TODAY

5日、シンガーソングライターのFujii Kazeが、2026年10月からアジア6都市を巡るドーム&スタジアムツアー「Prema World Tour」を開催することが発表された。日本国内のライブとしては2年ぶり、ツアーとしては3年半ぶりの開催となる。

今年9月にリリースした全曲英詞による3枚目のスタジオアルバム「Prema」（至上の愛）を掲げたツアーで、福岡・大阪・東京・バンコク・香港・高雄の6都市で実施される。

国内公演の日程は、2026年11月14日・15日にみずほPayPayドーム福岡、12月10日・12日・13日にKYOCERA DOME OSAKA、12月19日・20日にTOKYO DOMEで開催される。バンコク・香港・高雄の詳細は後日発表となる。

Fujii Kaze「 Pre: Prema Tour」キービジュアル（HEHN RECORDS / Republic Records / UNIVERSAL SIGMA）

また、「Prema World Tour」に先駆けて行われる国内3カ所でのアリーナショートツアー「Pre: Prema Tour」も同時に発表された。2026年7月16日・17日に真駒内セキスイハイムアイスアリーナ（北海道）、7月28日・29日に広島グリーンアリーナ、8月4日・5日にサンドーム福井で開催される。

チケットは12月5日から最速先行受付が開始される。日本国内で販売されたアルバム「Prema」のCD・LPの封入特典として同封されているシリアルナンバーを使用してエントリーが可能だ。受付期間は2025年12月5日18時から2026年1月5日23時59分まで。

アルバム「Prema」は、これまでにリリースしたアルバム2作品同様、Billboard JAPAN総合アルバムチャート「HOT ALBUMS」にて1位を獲得している。同アルバム収録楽曲のMusic Videoは、メキシコシティ、ロサンゼルス、渋谷、フランス・ニース、タイ・チェンマイと、海外スタッフと共に世界中で撮影されており、高いクオリティのMusic Videoとして評価されている。