磯山さやか、豊満な美谷間のぞく“無防備”ショット！デビュー25周年写真集のアナザーバージョンが本日発売 | RBB TODAY

5日、磯山さやかのデビュー25周年を記念したデジタル限定写真集『afterglow』（講談社）が発売された。

バラエティ番組や女優として活動する磯山さやか。10月22日に講談社から発売されたデビュー25周年写真集『余韻』は、オーストラリア・ケアンズを舞台に、ビキニ姿やランジェリー姿などを収録し話題となった。

今回、同作のアザーカットのみで構成された【デジタル限定】磯山さやかデビュー25周年写真集アナザーバージョン『afterglow』が制作された。同作には『余韻』未掲載の衣装やカットが複数収録されており、本編とは異なる視点で構成されたアナザーバージョンとなっている。

磯山さやかデビュー25周年写真集アナザーバージョン『afterglow』©須藤敬一／講談社

今回公開されたのは、ケアンズの豪邸で撮影された、赤いカーディガンのショット。光と影のコントラストが美しく、朝の光を受けて白い素肌が輝く一枚。もうひとつは、ケアンズの南東に浮かぶリゾートアイランド・フィッツロイ島へ向かう船上で撮られた、爽やかな潮風を感じるショットだ。

磯山は茨城県出身の42歳。2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付き、バラエティやドラマで活躍するいっぽう、プロ野球などスポーツ番組のMCも務めるなど、マルチに才能を発揮。12月23日には、日本橋三井ホールにて「磯山さやか25th Anniversary Fan Meeting」を開催する。