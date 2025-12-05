 磯山さやか、豊満な美谷間のぞく“無防備”ショット！デビュー25周年写真集のアナザーバージョンが本日発売 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

磯山さやか、豊満な美谷間のぞく“無防備”ショット！デビュー25周年写真集のアナザーバージョンが本日発売

エンタメ グラビア
注目記事
磯山さやかデビュー25周年写真集アナザーバージョン『afterglow』©須藤敬一／講談社
  • 磯山さやかデビュー25周年写真集アナザーバージョン『afterglow』©須藤敬一／講談社
  • 磯山さやかデビュー25周年写真集アナザーバージョン『afterglow』©須藤敬一／講談社

　5日、磯山さやかのデビュー25周年を記念したデジタル限定写真集『afterglow』（講談社）が発売された。


磯山さやかデビュー２５周年写真集「余韻」
￥3,520
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

【デジタル限定】磯山さやかデビュー２５周年写真集アナザーバージョン「ａｆｔｅｒｇｌｏｗ」
￥3,520
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　バラエティ番組や女優として活動する磯山さやか。10月22日に講談社から発売されたデビュー25周年写真集『余韻』は、オーストラリア・ケアンズを舞台に、ビキニ姿やランジェリー姿などを収録し話題となった。

　今回、同作のアザーカットのみで構成された【デジタル限定】磯山さやかデビュー25周年写真集アナザーバージョン『afterglow』が制作された。同作には『余韻』未掲載の衣装やカットが複数収録されており、本編とは異なる視点で構成されたアナザーバージョンとなっている。

磯山さやかデビュー25周年写真集アナザーバージョン『afterglow』©須藤敬一／講談社

　今回公開されたのは、ケアンズの豪邸で撮影された、赤いカーディガンのショット。光と影のコントラストが美しく、朝の光を受けて白い素肌が輝く一枚。もうひとつは、ケアンズの南東に浮かぶリゾートアイランド・フィッツロイ島へ向かう船上で撮られた、爽やかな潮風を感じるショットだ。

　磯山は茨城県出身の42歳。2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付き、バラエティやドラマで活躍するいっぽう、プロ野球などスポーツ番組のMCも務めるなど、マルチに才能を発揮。12月23日には、日本橋三井ホールにて「磯山さやか25th Anniversary Fan Meeting」を開催する。


磯山さやか、美バストにフルーツ乗せた“アドリブ”ショット披露！ | RBB TODAY
画像
磯山さやかのデビュー25周年記念写真集『余韻』が10月に発売され、ケアンズで撮影された多彩なショットと未公開カットを収録している
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/22/238423.html続きを読む »

磯山さやか、モーテル窓越しに美谷間チラリ！デビュー25周年写真集より“とっておき”ショット披露 | RBB TODAY
画像
磯山さやかのデビュー25周年写真集の先行カットが公開され、大人の魅力や美しさを披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/21/235297.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top