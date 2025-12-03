あらた唯、恋する女性の甘い気持ちを表現！最新曲『ハッピーメリークリスマスソング』12月5日にリリース！ | RBB TODAY

タレント、グラビアアイドル、ラウンドガール、レースクイーンとして多方面で活躍するあらた唯が、冬の最新楽曲『ハッピーメリークリスマスソング』を12月5日にリリースする。

同作はあらたにとってセカンドリリース作品となり、音楽表現の幅を大きく広げる1曲だ。クリスマスシーズンの街の賑わい、舞い落ちる粉雪、恋人たちのときめく時間を、軽やかなポップサウンドと柔らかい歌声で描いたウィンターソングとなっている。

あらた唯 新曲『ハッピーメリークリスマスソング』

歌詞には「ねぇいつもそばにいて」「腕を絡めたら もうなんにも聞かないで」など、恋する女性の純粋で甘い気持ちが散りばめられ、ロマンチックな冬の物語を鮮やかに紡ぐ。ベルの音色や躍動感あるリズムが重なり、聴くだけでクリスマスの華やかな空気が広がる、季節にぴったりの楽曲だ。同作は主要音楽配信プラットフォームにて配信予定となっている。

最近のトピックスとして、『踊る!さんま御殿』（日本テレビ系）にゲスト出演したほか、『週刊ビッグコミックスピリッツ』（小学館）2025年45号で表紙を飾った。また11月24日には「PRIME VIDEO BOXING 14 WBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心 vs 井上拓真」でラウンドガールを務めている。

※あらた唯の最新オリジナル楽曲『ハッピーメリークリスマスソング』（公式ナインズプロモーションちゃんねるより）