とろける口どけがたまらない！とんでん、「本まぐろと昆布そば」を9日から関東先行販売 | RBB TODAY

とんでんは12月9日から関東全店舗で「本まぐろと昆布そば」メニューを先行販売する。北海道店舗では12月26日頃から販売予定だ。

まぐろのお楽しみ膳（税込２,８４９円）

同社は冷たい海水で養殖され脂のりが良いクロアチア産の本まぐろを使用している。通常の地中海産本まぐろの養殖期間は約6ヶ月から10ヶ月だが、18ヶ月以上養殖された本まぐろを厳選することで、旨味を感じられる脂乗りの良い、とろけるような食感と上質な味わいを提供する。今年は上品な脂ののった本まぐろと、さっぱりとした味わいが特徴のバチまぐろが一緒に楽しめる「まぐろのお楽しみ膳」が新登場する。

昆布そばは、生地に粉末と粗く刻んだ2種類の北海道産昆布を使用することで、昆布の豊かな風味と旨みが口いっぱいに広がる。そばの上には北海道産とろろ昆布をたっぷりのせ、昆布のふんわりとろける食感を楽しめる。

「本まぐろ鮨昆布そば」は2190円(税込2409円)で、大とろ・中とろ・赤身・たたき身が楽しめる本まぐろ鮨と、昆布そば、天ぷら(えび・かぼちゃ・おくら・舞茸)、茶わんむし、みそ汁がセットになっている。昆布そばは冷たいそばと温かいそばの2種類を用意している。冷たいそばには別添えのねぎ・わさびの薬味とともに、温かいそばには別添えでかつお節・ねぎの薬味を用意し、かつお節をつゆに入れることで香りの変化を楽しめる。

本まぐろ鮨昆布そば（税込２,４０９円）

新メニューの「まぐろのお楽しみ膳」は2590円(税込2849円)で、本まぐろの大とろ・中とろ・赤身と、バチまぐろの刺身、まぐろの山かけ、天ぷら(えび・かぼちゃ・おくら・舞茸)、茶わんむし、ごはん、漬物、みそ汁がセットだ。上品な脂ののった本まぐろと、さっぱりとした味わいのバチまぐろが食べ比べられる刺身の他に、出汁の効いた漬けタレと山芋を一緒にさっぱりと召し上がれるまぐろ山かけなど、多彩な味わいのまぐろを楽しめる。

「本まぐろ丼」は2390円(税込2629円)で、本まぐろの大とろ・中とろ・赤身と、バチまぐろのねぎとろを豪華に盛りつけた丼だ。とろけるような口どけの濃厚な旨みが感じられる本まぐろと一緒に、シャキシャキと食感のよい白髪ねぎやガリと、優しい甘さの厚焼き玉子を楽しめる。