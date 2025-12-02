元SKE48・古畑奈和、引き締まった“くびれ”披露！最新デジタル写真集が本日発売 | RBB TODAY

2日、元SKE48で現在は女優・グラビアでも活動する古畑奈和のデジタル限定写真集『stole my heart』（ワニブックス）が発売された。

同作は、20代後半を迎えた古畑の「大人の美しさ」と、元来併せ持つ「可愛らしさ」に着目した内容となっている。持ち前のプロポーションを活かした大胆なカットや、無垢な表情など、彼女の多様な表現力を堪能できる一作だ。

古畑奈和デジタル写真集・表紙『stole my heart』(撮影:田畑竜三郎)（C）ワニブックス

発売に際し、古畑は「やさしい光の中で撮影したりと、温もりも感じる作品になっています。ふとした無防備な瞬間も、そのまま残しているので是非見ていただけると嬉しいです!」とコメントを寄せている。

古畑奈和 デジタル写真集『stole my heart』(撮影:田畑竜三郎)（C）ワニブックス

古畑奈和 デジタル写真集『stole my heart』(撮影:田畑竜三郎)（C）ワニブックス

愛知県出身、現在29歳の古畑は、2011年にSKE48の5期生として活動を開始し、2022年9月にグループを卒業。その後はドラマや舞台を軸に女優として活動を展開している。2024年にはNHK連続テレビ小説『虎に翼』に出演し注目を集めた。2025年もその勢いは止まらず、9月に2nd写真集『知らない私』を発売したほか、10月上演の舞台『夜逃げ屋本舗』ではヒロイン役を好演。12月17日より上演の舞台『ハンズアップ 2025』への出演も決定している。