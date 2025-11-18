 乃木坂46・金川紗耶＆本田紗来、クール＆甘め黒コーデを披露！『Ray』で仲良し2ショット公開 | RBB TODAY
乃木坂46・金川紗耶＆本田紗来、クール＆甘め黒コーデを披露！『Ray』で仲良し2ショット公開

《通常版表紙:金川紗耶(乃木坂46)＆本田紗来》
　21日、女性ファッション誌『Ray』（DONUTS）2026年1月号が発売される。

　通常版表紙にはRay専属モデルの金川紗耶(乃木坂46)&本田紗来が登場。2人揃って黒のトップス&ミニスカで合わせつつ、紗耶はファーコートでクールさを、紗来はリボンハーネスで甘さをプラスしたスタイリングを披露している。

　カバーガール企画は「やんさら推しトーク」。先輩後輩でありながらの仲良しケミで、紗来が“やんちゃん推し”を公言していることはすでに有名な話になっているが、今やお互いに好きすぎて、会えば常にラブラブな2人に、出会いから近況トークまでたっぷりと語ってもらった。

　「初対面から不思議なほどたくさん話せて、絶対に気が合うって直感でわかりました♡(金川紗耶(乃木坂46))」、「中身を知れば知るほど好きが増すし、こんなに幸せでいいのかって思ってます！(本田紗来)」と、お互いへの愛が溢れっぱなしのキュートなトークを展開している。

《特別版表紙:木村柾哉(INI)》

　特別版表紙には木村柾哉(INI)が同誌初のソロ表紙、そして初の女性誌単独表紙となる登場を果たした。ハイトーンヘアと透き通るような陶器肌が映えるブラウンのリブニットスタイルで、ポイントのチークがかわいらしさを演出しつつも、目線や表情から漂う大人の色気と儚げな雰囲気が印象的な一枚だ。

　カバーボーイ企画では、「わたしの推し♡木村柾哉(INI)と妄想ロマンティックラブ」と題して、木村が「もしも幼なじみだったら？」をテーマに、幼なじみ感溢れる親しみのある表情からアーティスト感を堪能できるカットとともにロマンティックトークを展開。 「もし幼なじみに恋をしてたら、告白はされたい派！」という木村の理想の告白シチュエーションや初デートプランを、リアルに妄想できるほど細かく教えてくれた。

　また、最近の自炊メニューやモーニング&ナイトルーティンなど近況がわかるプライベートトーク、リーダーを務めるINIでのグループ活動に対する想い、そして12月12日全国ロードショーの映画『ロマンティック・キラー』の見どころや事務所の先輩でもあるJO1の與那城奨との共演エピソードまでたっぷりと語ってもらった。

Ray 2026年1月号 通常版

　今号の大特集は「“布教活動”は愛です。推しについて語りたい」。Rayモデルや読者のみんなの推し活事情から、アイドル全面協力のもと実現した「推しに聞く推しのためのコーデ集」など、オシャレも推し活も全力で楽しみたいぷりかわ乙女に向けた情報をたっぷりとお届けする。

　「みんなの一番星♡最前線」企画では、Ray専属モデルの櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)をはじめ、南琴奈、村重杏奈、WATWING、超ときめき♡宣伝部の小泉遥香&吉川ひより、末吉9太郎から、推している人やモノを布教してもらった。

　大好評のWATWINGの連載「おれたちの1ページ」Vol.11では、高橋颯が今回の編集長に。「未来」をテーマに、桑山隆太、福澤希空、古幡亮と一緒に、壁一面の真っ白なキャンバスに芸術的かつ大胆にペインティングした。

　連載企画「LOVE PERSON」には、注目俳優の永瀬莉子が初登場。「冬とファッション」「冬の香り」など、永瀬の冬にまつわる色々なことを教えてもらった。

　さらに、CUTIE STREETの増田彩乃と川本笑瑠が同誌に初登場。令和版「ザ・アイドルメイク」企画で、ALL私物のセルフメイクを披露し、それぞれのこだわりポイントやいつ見てもかわいい秘訣を公開している。


《アルファ村上》

