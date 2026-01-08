櫻坂46、2年連続「AnimeJapan」公式アンバサダー就任！キャプテン・松田里奈「皆さんと全力で楽しみたい」 | RBB TODAY

世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」が3月28日、29日に東京ビッグサイトで開催される。

同イベントは2014年の初開催から13回目を迎える。前回15万人を超える来場者を記録した東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場も使用し、過去最大級の面積で開催される。出展社にはアニプレックス、KADOKAWA、TOHO animation（東宝）、バンダイナムコフィルムワークスなどの大手アニメ関連企業をはじめ、過去最多となる120社以上の出展が決定しており、開催規模としても過去最大となる。

「AnimeJapan 2026」キービジュアル

「AnimeJapan 2026」では120社以上の出展が決定

あわせてキービジュアルも公開された。『黄泉のツガイ』のユル、『Re:ゼロから始める異世界生活』のスバル・エミリア、『マリッジトキシン』の下呂ヒカル・城崎メイら、作品の垣根を超えた22作品のキャラクターが集結している。

左から）中嶋優月、松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、的野美青

また、櫻坂46が昨年に続き、2年連続で公式アンバサダーに就任することも発表された。就任にあたり、メンバーの松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青からコメントが寄せられた。

松田は「昨年に引き続き、なんと今年もアンバサダーを務めさせていただきます！昨年初めてAnimeJapanのステージに立たせていただき、緊張の中でもアニメの面白さ、楽しさ、ワクワクを感じた忘れられない思い出です!また新たなアニメとの出会い、人との出会い、好きとの出会い、色んな出会いも生まれる『AnimeJapan 2026』。会場に来てくださる皆さんと全力で楽しみたいと思います！色んな思い出作りましょ～！」とコメントした。

森田ひかる

森田は「昨年に引き続き、アンバサダーを務めさせていただけるということでとても嬉しいです！今年も皆さんと一緒に『AnimeJapan 2026』を楽しめたらなと思います。ここでしか見られないステージや豪華なブースなど会場の盛り上がりに昨年はとても心が躍りました。アニメへの愛を皆様と共有し合い、新たな魅力と出会えるような時間になったらいいなと思います。存分に楽しんで盛り上がっていきましょう！」と意気込みを語った。

谷口愛季

谷口は「この度、『AnimeJapan 2026』のアンバサダーを務めさせていただくことになりました。2年連続でアンバサダーを務めさせていただけると聞いた時は、本当に本当に嬉しかったです。私自身アニメが大好きなので、最高の空間でみなさんとアニメについて語り合い、新しいアニメの魅力をさらに発見していきたいです。『AnimeJapan 2026』、一緒に楽しみましょう！」とコメントした。

中嶋優月

中嶋は「この度、『AnimeJapan 2026』のアンバサダーを務めさせていただくことになりました。昨年に引き続きこの素敵なイベントに携わることができて嬉しいです。ありがとうございます。多くの方が楽しみにされている当日は、昨年の経験を活かして皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います。今年も、アニメとの新たな出会いが楽しみです。よろしくお願いします。」と述べた。

的野美青

的野は「『AnimeJapan 2026』のアンバサダーを務めさせていただくことになりました!アニメの世界に触れるたびに物語に心を動かされ、何度も勇気をもらってきました。その魅力や熱をより多くの方に届けられるよう、作品とファンの皆さんを繋ぐ架け橋として、たくさん盛り上げていきたいです。心を込めて精一杯頑張ります!よろしくお願いします！」とコメントしている。

櫻坂46は今後、「アニメ化してほしいマンガランキング 2026」の授賞式登壇などを通じてイベントを盛り上げる。

さらに、1月16日20時よりAnimeJapan公式YouTubeにて、昨年に続き「AnimeJapan KICKOFF 2026」のプレミア公開が決定した。ナレーションには声優の梶裕貴と早見沙織が起用され、注目のAJステージラインナップや最新情報が発表される予定だ 。あわせてチケット販売情報も公開されている。

開催日程は、パブリックデイが3月28日・29日、ビジネスデイが3月30日・31日。また、ファミリー・キッズ向けに入場無料で開催される「ファミリーアニメフェスタ 2026」は3月28日・29日に行われる。