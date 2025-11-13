モス、6,000円の高級バーガーを明日発売！ミシュラン三つ星店監修「炭焼き国産鰻重バーガー」1,000セット限定で登場 | RBB TODAY

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、11月14日より「日本料理 かんだ」監修の「炭焼き 国産鰻重バーガー ＜2個入り＞」をECサイト「モス公式オンラインショップ ～Life with MOS～」にて1,000セット限定で新発売する。

同社では、ECサイト「モス公式オンラインショップ ～Life with MOS～」を2022年7月に開設し、店舗で提供している商品を自宅で楽しめるようにアレンジした食品やライフスタイルグッズを販売している。今回は19年連続でミシュラン三つ星を獲得し続けている「日本料理 かんだ」に商品を監修してもらい、1箱（2個）で1尾分の国産うなぎを使用した、プレミアムな冷凍モスライスバーガーを販売する。

「炭焼き 国産鰻重バーガー ＜2個入り＞」は、うなぎはもちろん、たれやライスプレートにまでこだわった、モス史上最高価格の逸品だ。うな重をモスライスバーガーで再現した同商品は、「日本料理 かんだ」のオーナーシェフ神田裕行氏に、うなぎの選定やたれの味付けなど、商品設計の全体を監修してもらった。うなぎはしっかりとした厚みがあるものを厳選し、1尾ずつ手作業で捌いている。さらに炭火で丁寧に手焼きをしており、ふっくらとやわらかな食感とともに、炭火の芳ばしい香りも感じてもらえる。また、ライスプレートは通常よりもあえて重量を減らすことで、うなぎとお米のバランスを調整した。

別添えの特製たれは、「日本料理 かんだ」で実際に使用しているたれの味をモス流に再現したもの。たれをかけながら、好みの味に調整できるほか、うな重のおいしさの一つである\たれが絡んだお米"の味わいも楽しめる。専用の化粧箱に入れてお届けするため、自宅用としても、贈答用としても利用できる。

商品内容は「炭焼き国産鰻重バーガー」2個、特製たれ2袋、混合香辛料（サンショー）2袋。販売期間は2025年11月14日（金）から、1000セット限定、無くなり次第終了。価格は6,000円となっている。

モス公式オンラインショップでは、上記商品価格以外に宅配料がかかる。宅配便送料は、クール便（冷蔵、冷凍）：1200円（税込）ただし、北海道、沖縄は400円（税込）の追加料金が発生する。1回の注文で商品代金8000円以上（税込）購入の場合は送料無料となる。